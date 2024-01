Desde que fueron compañeros en Bailando 2019, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enfrentan rumores de que entre ellos hay algo más que una amistad. Con mayor o menor intensidad según las épocas, y las situaciones sentimentales de cada uno, las versiones se profundizaron desde que comparten programa en Luzu TV. Y los fans hacen fuerza para que esto suceda: acorde a estos tiempos, le pusieron nombre al shippeo -OchiaMin- y los hicieron tendencia en las redes, empujando a su manera para que el amor llegue.

Durante el fin de año, las versiones fueron en aumento, ya que ella pasó las fiestas con la familia de él en Pinamar. Se los vio juntos en un supermercado, subieron fotos de la intimidad de la cena en las redes sociales y hasta se permitieron bromear al respecto.

Así estaban las cosas hasta que en la mañana del 2 de enero terminaron los rumores y blanquearon al aire su romance. Todo ocurrió al aire de Nadie dice Nada en Luzu TV, que estrenaba su programación de verano precisamente en Pinamar. En un momento del programa, Occhiato se corrió de la rutina y fue directo al asunto: “Para no darle vueltas a la situación, porque después nos sacan fotos, y parece que somos...”. “Que somos boludos”, la interrumpió Flor Jazmín, abanicándose para evitar el calor y los calores de lo que vendría.

me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mí vida AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA �������� #occhiaminpic.twitter.com/91jej6YCY7 — �� �������� �� (@K1NGLOU1S) January 2, 2024

Luego de un segundo de silencio, dijo lo que todos querían escuchar. “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, dijo Occhiato y todos fueron gritos y aplausos de felicidad. “Lo dije”, agregó el conductor, de lentes oscuros y sonrisa inmensa. “Voy a llorar”, acotó Flor a su lado, buscando sin demasiado éxito encontrar las palabras para la situación. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”, señaló con la voz entrecortada. Y ya no hubo más palabras. Primero, se tomaron de la mano y enseguida, se dieron el beso que esperaban todos sus seguidores.

Fuente: Infobae.