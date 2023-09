Este jueves, Nico Vázquez estuvo como invitado en Soñé que volaba, programa que conduce Migue Granados al aire de Olga, su canal de streaming. Allí, junto a Gimena Accardi, su esposa, contó que no descartan la posibilidad de ser swingers.

“¿Te gustaría ser swinger?”, le consultó el conductor. Sincero, el actor le contestó: “No sé, no me animo yo”. Picante, el hijo de Pablo Granados retrucó: “¿Querés que yo esté con Gime en un lugar tipo nos vamos tres días a la costa y ves qué sentís?”. “Es que eso puede pasar”, reconoció el protagonista de la obra de teatro Tootsie.

En ese momento, Accardi se metió en la conversación y le dijo a Granados, haciendo referencia a su pareja: “Pero él se queda con Fer”. “Uh, no, no. No me la banco”, lanzó el humorista.