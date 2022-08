El martes, en La voz argentina, se vivieron un par de knockouts de especial interés para los sanjuaninos. Integrantes del team Soledad, el albardonero Nicolás Olivieri se midió Yhosva Montoya, quien resultó elegido por la coach, dejando fuera de competencia a Olivieri, quien interpretó "Aire de nostalgia, de Diego Mansilla.



"La verdad es que me fui muy contento porque fue un knockout muy justo. Estoy súper contento por el resultado, porque yo sé que di lo mejor arriba del escenario, estoy conforme con lo que hice y me alegro por Yhosva", declaró en diálogo con DIARIO DE CUYO Nico, quien no ahorró elogios para el chubutense, de quien se hizo amigo.



"El knockout fue una etapa muy linda, aprendí muchísimo, como anteriormente en las audiciones a ciegas y en las batallas. Todo esto de La Voz, más allá de la importancia que tiene porque es un reality muy visto y trasciende muchísimo a nivel nacional y afuera también, por sobre todas las cosas fue un aprendizaje", agregó. Y fue por más: "La Voz es lo mejor que me ha pasado en mi carrera artística, es un crecimiento enorme, muy notable. Uno por ahí proyecta su carrera a cierta cantidad de años y si pienso cuánto me hubiera demorado en llegar hasta donde estoy ahora, sin haber participado en el certamen, a lo mejor serían 8 o 20 años -explicó-. Seguramente con trabajo y esfuerzo podría haber llegado, eso más que seguro, pero lo que hizo La voz argentina fue allanar ese tiempo, así que es un logro enorme para mí".



Consultado sobre si volvería a hacerlo, Nico respondió que si bien no es posible presentarse nuevamente, porque solo pueden hacerlo aquellos que no pasaron las Audiciones a ciegas, "sí lo haría porque es una experiencia única, increíble. Generé muchas amistades, conocí a grandes personas, a grandes artistas, es un recuerdo que me voy a llevar guardado para siempre como algo muy lindo que me pasó".



Por su parte, Dandara Guimaraes -de San Juan y radicada en Martínez, Buenos Aires- logró con su interpretación de Stone Cold, de Demi Lovato, que Montaner -quien le pidió "calma"- le diera el visto bueno. "Estoy muy movilizada, estoy muy contenta", dijo. De este modo, Emilia Soler, Andrés Cantos y Dandara son los únicos sanjuaninos que estarán en playoff.