Invitado a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, Nicolas Cabré explicó por qué pidió un doble para sus escenas de sexo en la tira que protagonizará con Jazmín Stuart y Eleonora Wexler, "Tu parte del trato".

"Sí, hay un doble. Las odio esas escenas, hay cosas que a mí me resultan… y lo saben en Polka, tengo la suerte de estar ahí que saben hasta dónde llego", dijo el actor.

Y agregó: "Para algunas cosas y algunos planos en los que no es necesario que esté… He hecho de todo, desnudos en teatro y cine, pero hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil ni donde me siento cómodo. No soy ese actor que decís 'mirá que machazo', no me siento cómodo ahí".

La nueva ficción de Polka saldrá el aire a partir del próximo miércoles 30 de octubre a las 22.45 por El Trece.