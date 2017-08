Nicolás Cabré se mostró muy divertido en una entrevista con Germán Paoloski para su programa de Fox Sports, Nunca es tarde.

Tan relajado estaba el protagonista de Sugar y Cuéntame cómo pasó, que en medio de la nota se le escapó un dato para nada menor: el sexo del bebé que espera la China Suárez, su exmujer, junto a Benjamín Vicuña.

"Mi hija es feliz, sonríe, más no puede pedir. Va a tener una hermanita hermosa seguramente".

El insólito momento tuvo lugar cuando Darío Barassi le leyó una pregunta que había llegado a través de Twitter: “¿Cómo tomaste el embarazo de la China?”. Entonces, Nico dejó en claro la gran relación que mantiene con la madre de su hija Rufina (4) y, sin querer, reveló el sexo del bebé.

"Lo tomé muy bien. A mí me da mucha alegría, veo a la China feliz, realizándose como persona. No hay nada que me de más alegría que ver a la China feliz, yo tengo una excelente relación. Mi hija es feliz, sonríe, más no puede pedir. Va a tener una hermanita hermosa seguramente", respondió, contando que la pareja de actores espera a una niña.