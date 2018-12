A mitad de este año, Mauro Zárate estuvo en el ojo de la polémica en el fútbol argentino por su decisión de abandonar Vélez para pasar a las filas de Boca.

La transacción del jugador surgido en las inferiores del club de Liniers al de La Boca le valió las críticas de los hinchas de su ex equipo.

Tras haber participado como titular en la mayoría de los partidos de la Copa Libertadores, Zárate, se quedó afuera de los dos partidos de la final ante River por decisión del entrenador Guillermo Barros Schelotto.

De esto se agarró el actor Nicolás Cabré, fanático de Vélez, para burlarse mientras interpretaba a su personaje "Mateo" en "Mi hermano es un clon", por El Trece.

"Ni te pusieron, Mauro, no te pusieron. Querías jugar partidos importantes, no los jugaste. Querías ganar cosas importantes, no las ganaste" aseguró.

Cabré, en todo de burla, marcó también: "Nos traicionaste a todos, te quedaste solito así".

"¿Vos viste lo que hizo este pibe Maurito? ¡No lo pusieron? ¡No vengas nunca más Maurito!" le dijo además a su compañera en la ficción, Lola Morán.