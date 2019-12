El 16 de diciembre de 2016 falleció a los 27 años Santiago Vázquez, hermano de Nico, durante sus vacaciones en Punta Cana. La noticia sacudió por completo a su familia.

El lunes se cumplieron tres años de ese fatídico día y sus hermanos y padres recordaron a Santi en las redes sociales.

Nico recordó una foto de su casamiento con Gimena Accardi, donde vio por última vez a su hermano. "Hoy Instagram me recuerda esta foto. Nada es casual. Siempre juntos!", escribió el actor.

Por su parte, su hermana Soledad, también le dedicó un emotivo mensaje. "Hoy te recuerdo con esta foto que me dedicaste hace tiempo ❤️. Extraño todo de vos Santi, tu humor, tu forma particular de caminar apurado, tus llamados raros, pero sobre todas las cosas tu sonrisa única e irrepetible ��. Nada es lo mismo pero aprendimos a sentirte de otra manera. Te amamos tanto que duele. El amor es infinito San ��".

Su mamá, Mirta, también utilizó Instagram para recordar a su hijo menor: "Dicen que el tiempo cura. Éste no sería el caso mi Príncipe. Nada es igual, ya no somos los mismos. Nuestro corazón está repartido entre el cielo y la tierra. Nuestra alma se esfuerza día a día para seguir. Y así lo haremos, por Vos, mi San, nuestro San. Nos dejaste todo y más. Tu luz, tu amor y muchas enseñanzas. A eso viniste!!! Por eso, yo hoy a tres años de tu mudanza al cielo, quiero recordarte con esa hermosa sonrisa. Tus señales, me piden que te nombre y recuerde con alegría. Y aunque, esté quebrada, así lo trataré de hacer. Solo te pido que cuando llegue el día, me esperes para abrazarnos y no soltarnos más. Sé que estás, aunque te hagas invisible. Te amé, te amo y te amaré infinitamente. Besos al cielo hijito mío!!!���������� Mamá.��".