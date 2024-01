En su cuarto mes de embarazo, Nicole Neumann se encuentra disfrutando a pleno de su vida de recién casada con Manuel Urcera, el padre de su futuro bebé. Para alegría de su entorno, la modelo ya conoce el sexo del bebé y no dudó en compartirlo públicamente.

En una entrevista exclusiva con Gente, Nicole Neumann anunció que se encuentra embarazada de un varón, el cual es el primero de la flamante pareja de casados. Ansiosa por la llegada prevista a fines de mayo, la mujer del piloto automovilístico se prepara para disfrutar en grande los momentos que disfrutará junto a su hijo y sus hermanas mayores, fruto de su anterior relación con Fabián Cubero.

Además, en dicha entrevista mencionó que por el momento no se han decidido por un nombre en particular para nombre a su hijo, pero lo cierto es que no pueden ocultar la gran emoción que sienten por los preparativos de cara a su llegada. En especial el armado de la habitación, a lo cual Nicole Neumann confesó que sueña con pintarle el cuarto de celeste.

Mientras se prepara para recibir con los brazos abiertos una nueva etapa en su vida, Nicole Neumann continúa disfrutando de la tranquilidad en Punta del Este, donde se encuentra con su maridos e hijas. Por si fuera poco, dejó que se apreciara su inminente pancita en plena gestación.

Nicole Neumann reveló el detalle más esperado sobre su bebé

No cabe duda alguna la emoción que Nicole Neumman vive por su cuarto embarazo y no se lo piensa dos veces a la hora de compartirlo a las redes sociales. A semanas de su boda privada, la modelo decidió compartir una tierna posta en la que puede apreciarse su pancita.

“Con el pollito”, escribió la integrante del jurado de Los 8 Escalones junto a una foto que se sacón con una de sus mejores amigas en el cumpleaños de su hija Allegra, lo cual dejó en evidencia el avance de su gestación.