Fabián Cubero compartió en sus redes sociales una broma que se hizo viral. Desde que comenzó la cuarentena, el deportista y Mica Viciconte se encargan de subir a sus plataformas parte de su vida cotidiana con divertidas anécdotas.

Pero esta vez, el futbolista pasó el límite cuando compartió un chiste a su mujer en el que le baja los pantalones. Pero al parecer, este post no habría caído nada bien a su ex, Nicole Neumann, quien confirmó que el juego se realizó cuando sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna estaban en la casa. “No puedo decir quién filmaba por supuesto, pero no (fueron las nenas), somos grandes please", disparó en Ciudad.com.

"Es terrible, no entiendo... Yo ya no puedo dialogar por nada con Fabián, no obtengo respuesta alguna. O en su defecto, días después, siempre negativas. El abogado tiene el tema", disparó Nicole y, sobre la posibilidad de iniciar acciones legales agregó: "Solo quiero defender y preservar la integridad y psiquis de las niñas. Es lo único que me importa".