Fabián Cubero presentó una denuncia formal por 'impedimento de contacto con sus hijas' en contra de Nicole Neumann. Según dijo, cuando fue a retirar a las nenas 'tal como estaba pautado' a la casa de su ex pero la empleada que lo recibió, se negó a entregarlas por orden de la modelo. "Quiere que Mica y yo nos hagamos un hisopado para descartar coronavirus pero no hay motivo", le dijo a un familiar.

Lo cierto es que el ex futbolista se cansó y se decidió a comenzar una batalla penal que a Nicole, la dejó sin palabras. Consultada por el equipo de 'Hay que ver', Nicole no pudo contener las lágrimas: "Estoy cansada, muy triste con todo... quiero que se termine. No doy más, me quiero ir con mis hijas, de verdad es que estoy muy cansada".

Y agregó: "Otro año así,,, no da. No sé qué más hacer. Lo único que me importa y por lo único que lucho día a día es por mis hijas. Tengo millones de mensajes sin contestar, de verdad, no puedo más".

Para cerrar, el cronista le preguntó por qué creía que Cubero procedía de ese modo pero ella no quiso entrar en polémica: "No tengo ni idea, no sé. Lo único que importa es el bienestar de tres menores. Nada más. Los abogados están atrás de esto".