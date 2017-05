Nicole Neumann (36) y Fabián Cubero (38) se mostraron en público por primera vez después de haber oficializado la separación. El futbolista y la modelo estuvieron juntos con sus tres hijas Indiana (8), Allegra (6) y Sienna (2), este lunes por la mañana en el salón vip de Aeroparque.

Lejos de parecer enfrentados o enojados, se los vio pendientes de sus hijas y juntos "en familia" tal como ellos mismos habían manifestado que seguirían unidos por las niñas. Según informaron en el programa Intrusos, la modelo viajó a Salta junto a sus tres hijas.

"¿La seguís amando?", le preguntaron hace unos días al jugador, y para sorpresa de todos, el futbolista respondió muy seguro: "Hoy no, porque esta crisis viene de hace un año y ya me he golpeado bastante, hice todo por estar a su lado, pero volvió a ser la Nicole que conocí, que no era feliz. No la que estuvo conmigo tantos años. Se ve que la crisis que a ella le empezó hace un año la hizo retroceder".

Luego de once años de relación y tres hijas en común, la pareja se separó y fue el mismo Cubero quien hace unos días se encargó de confirmar la noticia, cuando Neumann estaba en Europa. Inmediatamente comenzaron a circular fuertes rumores de presuntos terceros en discordia, pero después la modelo se encargó de desmentir la información.