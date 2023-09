Cuando se divorció, hace un año, Emily Ratajkowski sintió en carne propia cómo se la señalaba y tildaba de fracasada, aún sin decirlo, una pesada mochila con la que debió lidiar en una situación ya de por sí dolorosa. Pero entonces, lejos de dejar que todo siga igual, tomó el toro por las astas. Salió a decirle al mundo que ya es hora de terminar con los tabúes alrededor del divorcio y pidió que dejen de mostrarlo como un fracaso y/o una vergüenza, sobre todo en relación a las mujeres.



"Creo que eso no ayuda, sobre todo a las mujeres jóvenes que están tratando de salir de una mala relación. Quiero difundir un poco de positividad y creo que el divorcio, la decisión de dejar una relación a pesar de las dificultades financieras, a pesar de lo que va a significar para sus hijos y todo lo demás, es realmente valiente. Y quiero que las mujeres se sientan mejor al respecto", declaró a ET.



La actriz y modelo nacida en Londres hace 32 años, de los cuales cinco estuvo casada, gritó a los cuatro vientos que no es el fin del mundo, que se puede recuperar la propia vida y disfrutarla sin culpas. En esa arremetida se encargó de levantarle el ánimo públicamente a Sophie Turner (recientemente separada de Joe Jonas) y a cuanta chica pueda sentirse identificada.



"Tienes toda la vida por delante. Así que para toda esa gente que está estresada porque se está divorciando, es bueno, felicidades', grabó en TikTok Emily, no en contra del matrimonio, sí a favor de no inmolarse cuando no funciona.

