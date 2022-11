Tras superar los tristes episodios que vivió en la infancia, época en la que sufrió violencia de parte de sus hermanos Morgan y Allison; Mariah Carey es otra. Supo dejar atrás el oscuro pasado en el que también cargó la mochila de sentirse diferente a los demás por su ascendencia paterna venezolana afroamericana, canalizando sus emociones a través de la música. Y, admitiendo que debió aceptarse como era para alcanzar la fama, confesó que su personalidad es tanto una "afectación' como una "respuesta' a su educación y a una niñez "disfuncional', como evocó en W Magazine.



Después de sacudir sus penas, Mariah plasmó todas las experiencias en una biografía donde reflejó su trastorno bipolar y el asfixiante matrimonio con Tommy Mottola, actual pareja de Thalía. Y para sanar sus heridas, la también diseñadora de joyas incursionó en la literatura infantil con La princesa de la Navidad, donde rescata la necesidad de apoyar a los niños.



Consagrada la reina de la navidad por All I Want for Christmas Is You, emblemática canción de 1994 que obtuvo la certificación de diamante de la RIAA (Recording Industry Association of America), la madre de los gemelos Moroccan y Monroe (11), luce espléndida y libre de ataduras.



Looks. Camaleónica. Desde su juventud, la diva pasó de lucir rulos, hasta un cabello alisado con flequillo y las actuales ondas castañas de estilo casual. Para su vestuario, apuesta siempre por escotes reveladores y diseños ceñidos y transparentes.