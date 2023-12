Nota Teleshow

“Estamos en crisis desde que nos conocemos”, dijo a Teleshow, en septiembre pasado, Nito Artaza cuando enfrentó los primeros rumores de crisis con su esposa, Cecilia Milone. Un poco en chiste, y un poco en serio, el artista apeló a su característico sentido del humor para evitar responder con seriedad y tener que hablar con la verdad. Es que ambos siempre fueron muy cuidadosos con su vida privada. Por ese entonces, quienes conocen a la pareja que se casó en 2017 sostenían que ya no convivían, por lo que los cortocircuitos entre ellos venían de hace un tiempo.

Una actitud similar tomó la actriz y cantante recientemente cuando fue consultada sobre lo mismo. Es que pasaron los meses y las versiones de una ruptura cobraron más fuerza. Al igual que el productor teatral, ella también buscó evitar referirse a su situación marital. Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. Quizás algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé, pero ahora no. Estoy en proceso de mi vida que no estoy para exponer mi alma. Entonces, no estoy para decir ni sí ni no ni nada, quiero atravesarlo íntimamente. Yo soy muy introspectiva y no estoy lista para hablar de nada. Tiene que ver conmigo”, sostuvo Milone sin intenciones de profundizar demasiado.

Teleshow intentó comunicarse con la cantante que no quiso responder, mientras que Artaza aseguró que cuando rompan el silencio, lo harán juntos. “Cuando hablemos lo vamos a hacer los dos. Por eso, ahora prefiero no hacer comentarios al respecto”, fue escueto el exsenador nacional por la provincia de Corrientes.

Así las cosas, y mientras Nito Artaza y Cecilia Milone intentan mantenerse dentro de un hermetismo, allegados a la pareja confirmaron a Teleshow su separación. Indicaron que ella eligió evitar hacer declaraciones públicas y que, incluso, tampoco se comunica seguido con su entorno, ya que no tiene intenciones de contar lo que realmente sucedió entre ellos.

Lo que sí aclaran es que no hubo terceros en discordia, como se dijo en alguna oportunidad, así como tampoco habría sido por alguna infidelidad por parte de él. Quienes más los conocen sostienen que fue un desgaste de pareja que viene de hace mucho tiempo y se debe a que comparten su actividad laboral y no pudieron separar su vida profesional de la sentimental.

Su historia de amor

Nito Artaza y Cecilia Milone iniciaron su romance en 1999 a espaldas de la opinión pública, de la prensa, y de Cecilia Oviedo, la entonces pareja del humorista, y madre de su hijo Leandro. Fue años más tarde, en 2006, cuando la cantante contó en los medios que habían mantenido un relación oculta. Lo que desató un fuerte escándalo.

Los años siguientes cada uno siguió con su vida, hasta que se reencontraron y decidieron apostar a su relación de manera formal, y sin dar explicaciones ya que por ese entonces ambos estaban solteros. Y en junio de 2017 celebraron su casamiento con una imponente fiesta en la ciudad natal del humorista, Bella Vista, Corrientes.

Tiempo, atrás, en 2021, Milone dio una entrevista radial en la que contó cómo era el día a día con su marido. “La historia con Nito es todo el tiempo: ‘me rindo, hacé lo que quieras’. Yo tengo una personalidad tan imponente, fuerte. Da la sensación de que yo soy la que toma las decisiones. Yo en realidad lo que hago es, cuando yo me canso de que no él toma decisiones, o se confunde, o veo que quiere algo y no se anima a decirlo, bueno listo, y lo hago. Pero la mayoría de las veces son decisiones de él, eh. Son dos dudas de él que suele ser una de las dos. Esa es la historia de esta pareja. Yo voy como resignada, elijo la que me gusta más. Entonces parece que la que toma la decisión soy yo”, le dijo a Marcela Coronel en su programa Mientras tanto, por Mucha Radio FM 94.7.

“Nito... no ha sido Nito Artaza, ni ha sido senador de la Nación... es un tipo con una gran personalidad y un gran carácter... Lo que pasa es que es un falluto que sonríe, ¿viste? Tiene cara simpática. Él es mucho más fuerte. Siempre se hizo lo que él quiso, ¿o te creés que yo hubiera estado quince años para decir que estábamos juntos?”, concluyó Cecilia Milone por ese entonces.