Nito Mestre quien el 19 de noviembre en el porteño Teatro Ópera festejará 50 años de actividad musical recreando en clave sinfónica el repertorio de “Vida”, álbum debut de Sui Generis, el dúo que sostuvo con Charly García, aseguró: “No soy nostálgico, festejo con alegría”.



En charla con Télam Radio, el cantante y compositor, de 70 años, adelantó sobre la presentación que lo unirá con la Orquesta Sinfónica de Neuquén e invitados que “el concierto va a incluir ‘Vida’ sinfónico donde tocaremos todo el disco con la orquesta”.



“Después seguiremos con mi banda entera tocando lo mejor de mi carrera en Los Desconocidos de siempre, PorSuiGieco y solista con el baterista original Paco Prati. que va a traer la batería que usaba en Sui”, repasó Mestre.



Feliz por poder asumir esta celebración, Nito confesó que “me parece mentira, cuando estaba empezando lo que menos me imaginaba es que íbamos a estar vivos y en actividad, con capacidad de poder festejarlo cantando. Yo tenía la idea de grabar un disco y que nos vaya bien pero no todo lo que vino después”.



Al referirse al mítico álbum “Vida”, expresó que “es un disco de reunión con afectos, el 72 fue un año importante en el mundo, con Charly estábamos empezando una vida artística y decíamos todo lo que nos salía. Los peligros nos pasaban por los costados y nosotros teníamos una inconsciencia sublime, había coraje e inocencia, fue un comienzo floreciente”.



En similar sentido rememoró que “con Charly sabíamos que nos iba a ir bien, el resto del mundo no; era así porque para nosotros era inevitable, yo le decía: ‘Nos va a ir bien, vamos a grabar un disco y a la gente le va a gustar, no va a haber remedio’”.