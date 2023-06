'Adoro la moda, pero en realidad no es mi mundo. Puede ser una multitud bastante intimidante y, a veces, me siento un poco fuera de ella', dijo la bella actriz Emily Blunt en diálogo con Harper's Bazaar de Gran Bretaña. Y es que aunque no es ajena a estilos y tendencias, hay un aspecto de este universo que no le cabe: el de las imposiciones y los mandatos. Algo de eso pudo palpar la británica de 40 años cuando filmó El diablo viste a la moda, aquel inolvidable éxito del 2006. De hecho, ella misma se puso a dieta para, literalmente, entrar en el personaje; es decir, en la ropa mínima que Emily Charlton -la asistente de la terrible Miranda Priestly (Meryl Streep)- debía usar. Ya desde entonces Emily advierte sobre los peligros que tales mandatos pueden ocasionar sobre todo en las chicas jóvenes y justamente por eso es que incluso pensó que no la elegirían para aquel papel.

Como de muestra basta un botón, Blunt -que se radicó en Estados Unidos en 2016- toma la moda como algo entretenido, jamás al pie de la letra. Y si bien es cierto que las alfombras rojas varias veces han exhibido su glamorosa presencia, para ella es solo un juego, incluso tal vez una performance, pero nada más que eso.

LOOKS.En la esfera pública Emily suele lucir fashion, sexy y chic, sin embargo la británica ha dejado claro que jamás sería una esclava de la moda.