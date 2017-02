maria marta serra lima

María Martha Serra Lima volvió a encender la polémica con sus declaraciones. Esta vez, la cantante habló sobre el "tetazo", la movilización que se realizó ayer en el Obelisco contra el machismo y a favor de la libertad de los cuerpos de las mujeres.

"Me parece ridículo. La verdad, me parece espantoso. Porque, además, no cualquiera puede mostrar los pechos, porque no son siempre lindos", enfatizó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y agregó: "Me deprime muchísimo, como mujer. Por ejemplo, soy más antigua. No sé si a mis hijos les gustaría que muestre mis pechos en una esquina..."

Serra Lima, que está radicada en Miami desde hace varios años, explicó como se vive allá el nudismo: "En los Estados Unidos, directamente está prohibido. Al menos donde estoy yo, hay playas nudistas, no hay necesidad de ir así a cualquier lado. A mí no me representa". Y destacó: "Ojo, me encanta que las mujeres quieran hablar, quieran reclamar, pero esto es exhibicionismo, es horrible".

En la misma entrevista radial, la cantante melódica aprovechó para aclarar sus declaraciones en "Desayuno Americano" (América), aquellas que causaron un gran revuelo revuelo debido a que utilizó la expresión “negritos cabeza” para referirse a dos jóvenes.

"Lo de negritos cabeza lo dije porque relaté algo que me dijo un chofer mío, que me llevaba y que estaba aterrorizado porque temía que nos robaran a nosotros, eran dos muchachos tocando timbre en una casa a la una de la mañana”, explicó.