Shakira -que por la salud de su padre aún no puede dejar España para radicarse en Miami con sus niños, como planificó- todavía no tiene paz. Tras un divorcio conflictivo del futbolista Gerard Piqué, engaños mediante y tironeo por los dos hijos en común, la colombiana se molestó porque su ex expuso al mayor, de 9 años, en el lanzamiento de su proyecto deportivo por la plataforma Twitch. Según trascendió, el tema fue que la cantante nunca dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto de la participación de Milan en la retransmisión de "un evento de contenido adulto'.