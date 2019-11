Destacada cantante de rock que integró bandas como Suéter y Metrópoli, Celsa Mel Gowland encabeza el colectivo de músicas argentinas que impulsó el proyecto de la Ley. Ex vicepresidenta del INAMU, dialogó con DIARIO DE CUYO y despejó dudas.



- Al hablar de la ley se contempla a mujeres y disidencias... ¿a qué se refiere?



- A personas que se autoperciben con un género que no es masculino ni femenino. No está estipulado en el articulado, pero sí la normativa que redacte el INAMU para fiscalización incluirá mujeres, disidencias y diversidades dentro de ese cupo del 30%.

- ¿Involucra personal técnico?



- No sé de dónde salió eso, alguien lo puso y varios lo levantaron sin leer la ley, que aplica sólo al ámbito musical.



- Si hablamos de paridad ¿Por qué no un 50%?



- Porque el INAMU tiene un registro nacional único de agrupaciones musicales, y tanto cuando empezamos nosotras con este estudio en 2018 como actualmente, el porcentaje de proyectos a cargo de mujeres es del 20%. Entonces nosotros pedimos el 30% para hacer una discriminación positiva que impulse la profesionalización de la mujer en la música. La mujer inicia su carrera musical, y como no se la visibiliza y tarda el doble que su colega varón en alcanzar lo mismo, se va desalentando y retirando de la escena.

- ¿Se aspira a que crezca?



- Sí y estamos seguras que será así, porque de lo que se trata es de que haya un cambio cultural. Algunas de las músicas que impulsamos la ley somos de la generación que desarrollamos nuestras carreras en los "80 y había poco lugar para nosotras. El tema es que la actividad de la mujer ha crecido muchísimo y los lugares siguen siendo los mismos.



- ¿Sería bueno que la convocatoria sea por talento y no por obligación?



- Por supuesto, es lo primero que nosotras mismas dijimos. La primeras que no queremos ocupar espacios por una norma somos nosotras, pero si esperamos a que cambie la realidad, donde hay una responsabilidad clara de los productores y curadores ¿cuándo sucederá? Mirá, en el rock hay menos del 5% de mujeres, en el folclore menos del 17%, en la música popular menos del 18%... realmente da vergüenza. Además, el tema del mérito es una discusión en la que jamás hemos querido entrar, porque llevaría a señalar la cantidad de músicos hombres sin talento que están en los escenarios, y jamás haremos eso, porque esto no es una pelea entre trabajadores de la cultura, es una ampliación de derechos y un reclamo laboral.



- ¿Qué pasará, por ejemplo, en un festival de un género donde no hay esa cantidad de mujeres?



- Sí, pude pasar que en géneros como el heavy metal, el punk o el reggae no haya un 30% porque no son estilos adonde las mujeres se vuelcan más. Eso fue planteado y se acordó en acta acuerdo que el INAMU contemplará excepcionalidades para estos géneros que no reúnan suficientes mujeres, sobre todo cuando se trata de un encuentro local. El espíritu de esta ley no es castigar, no es una ley punitiva, ni tampoco se está buscando salir a recaudar dinero de multas ni cazar productores; se trata de abrir cabezas y terminar con el viejo prejuicio de que la mujer no convoca o no vende.

Los productores





José Palazzo

(Productor de Cosquín Rock)

"La ley de cupo femenino se aprobó esta semana y nosotros en esta edición del Cosquín Rock superamos ese 30% y lo habíamos decidido independientemente de si salía o no salía la ley. Nos parecía interesante y trabajamos durante todo el año programando muchas artistas mujeres en los distintos escenarios, también trajimos muchas otras artistas interesantes como Mon Laferte... armamos una grilla con mucha mucha participación femenina".





Hugo De Bernardo (h)

"Por supuesto estoy a favor de la participación de las mujeres, aunque me parece una pena que haya que ponerlo por ley, debería ser algo natural. Como productor, cuando armás una grilla apostás a la convocatoria de cada artista, no te estás fijando si es hombre o mujer.... nunca lo pensamos de esa manera, sino desde de la convocatoria, porque en definitiva es un negocio, y bueno, sí, por ahí hay más cantidad de hombres convocantes... La ley es una forma de que las mujeres ocupen más espacio y empiecen a generar su público, porque si no tiene espacio, tampoco va a poder generar público. A la larga, van a tener más espacio, va a haber más oferta y van a generar más; es un proceso y está bueno que los productores empecemos a pensar en eso. Va a venir bien".



Adrián Messina



"Me parece excelente la ley, porque siempre me pareció excelente la igualdad. Me encanta que la tanto la mujer como el hombre estén siempre en las distintas actividades, sean culturales, sociales, deportivas; bueno y por supuesto también musicales. Nosotros siempre en nuestros eventos folclóricos hemos incluido a artistas mujeres, ya sean referentes nacionales en todo el país, y también sanjuaninas, que hay muchas, son excelentes; y las veo por todos los festivales. Sí creo que tenemos, en todo el país, que darle lugar a las nuevas camadas y hacer conocer a todo artista que viene de abajo".

