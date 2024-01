Sinéad O'Connor, quien fue hallada sin vida en su casa de Londres, murió "por causas naturales", informó ayer el Tribunal Forense de Southwark en Londres. La definición coincide con la información aportada por la policía británica el pasado 26 de julio, cuando halló el cuerpo de la cantante en estado inconsciente en su domicilio de Londres.

En esa ocasión, cuando la policía declaró muerta a la artista informó a la prensa que no se contemplaba que su deceso fuera sospechoso y dejó el caso en manos de los forenses para que determinaran su causa. Aunque no hallaron rastros de violencia ni ningún elemento extraño, el comportamiento de la artista en los últimos tiempos y algunos hechos puntuales ocurridos en su vida privada abrían algunos interrogantes. La cantautora irlandesa que alcanzó popularidad en los "90 con "Nothing Compares 2 U' había revelado que luchaba desde hacía varios años contra un trastorno bipolar, por lo que era habitual que cayera en profundos picos depresivos, sobre todo desde el suicidio de su hijo Shane, en 2022.