"Antes de aprender a hablar, sabía cantar" comentó Sandra Guida, la prestigiosa artista del teatro musical, cuyo talento ha trascendido las fronteras y que llegará a San Juan a fin de mes para dictar un seminario sobre su propio método de técnicas de interpretación en escena. Es que por la pandemia se abocó a la actividad docente de manera presencial y virtual en dos conocidas academias en Buenos Aires. Guidaya tenía una carrera cuando se hizo aún más conocida al brillar como protagonista de Chicago y El beso de la mujer araña, dirigida por los famosos Bob Fosse y Harold Prince. "Trabajar con los norteamericanos fue un antes y un después en mi carrera, fue como poner quinta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien yo estaba muy preparada, presentía que había una manera diferente de hacer las cosas; después de trabajar con ellos supe que no estaba loca sobre cómo yo pensaba que se debía trabajar" comentó en una charla con DIARIO DE CUYO la premiada cantante, bailarina y actriz, que en cada respuesta transmitirá lo meticulosa y exigente que es en su profesión, que le da muchas satisfacciones y por la que cosecha reconocimientos como con Tango corrupto (estreno en 2016), un "musical de cámara" que obtuvo tres premios A.C.E y cinco premios Hugo cuando Guida lo protagonizó junto a Oscar Lajad, que convirtió canciones infantiles y de pop al 2x4. "Fue totalmente innovador, no se había hecho nunca en el mundo", comentó Guida, tres veces distinguida por los premios Konex y este año integrante del Gran Jurado del mismo galardón.



- ¿Extraña los escenarios?



-En este momento no. No extraño lo que no se puede hacer, como no se puede hacer, no pierdo tiempo en extrañar nada. Hubo una reactivación, pero los proyectos que yo tenía en carpeta eran irrealizables dentro de los plazos y las posibilidades, porque con medio teatro habilitado es difícil para los inversores recuperar (su dinero). Era imposible llevar adelante eso. A partir de ahí evaluamos proyectos más chicos, pero de todas maneras esos necesitan de mayor elaboración, aunque parezca mentira. Al tener menos recursos escénicos, necesitan ser muy firmes y yo soy muy minuciosa para trabajar, entonces no te saco un proyecto en dos meses.



-¿Hay creatividad en los espectáculos, en general?



-No se puede generalizar, de pronto tenés grupos muy creativos y hay gente que no.



-¿Cómo ve la situación de la comedia musical en el país?



-Lamentablemente la pandemia ha cercenado en general todas las expresiones culturales y el género musical no escapó a ello. Por otro lado, todas las plataformas virtuales en conjunto con las redes, nos han posibilitado desarrollar otro tipo de creatividad. Pero "el musical" se hace en grupo y es muy difícil dentro de la virtualidad producir todos los rubros que se necesitan para poner realmente un musical en pantalla.



¿Cree que hay un semillero, que hay nuevos talentos que eligen la comedia musical?



- Sí en los últimos ocho años por lo menos, el nivel vocal de la gente se ha multiplicado por cinco.



-¿A qué se debe?



-A la globalización, a las redes, al hecho de tener contacto a partir de Youtube con un montón de material que antes no teníamos. Yo vengo de la época de la prehistoria, nosotros hacíamos a pulmón, éramos creatividad pura e inspiración, ahora hay inspiración que surge de ver cosas. Mi inspiración fueron grandes artistas que tuve la posibilidad de ver en Buenos Aires, que venían de otros países, los bailarines y bailarinas que me conmovían eran lo que eran mejores intérpretes.



-¿Usted ha generado su propio método de enseñanza?



-Mi metodología se llama Técnica de interpretación para cantantes y teatro musical, para personajes y audiciones. No importa si es una coreografía, si es en una escena teatral o en una canción, la interpretación es fundamental. Además está la técnica, claramente, porque hay cosas que la requieren.



-¿Qué recuerda de los encuentros previos con estudiantes sanjuaninos?



-Vi muy buen material y talento en la gente de San Juan que estudia en Stars y de hecho gestioné tres becas para chicas que consideré para la carrera de teatro musical en una escuela de Buenos Aires, Proscenio -que ya cerró- donde yo daba clases porque consideré que tenían que profesionalizarse.



-Enseña tips para audicionar. ¿Recuerda alguna de sus audiciones de manera especial?



-Sí, la audición de El beso de la mujer araña frente a Harold Prince. Fue como que viniera Maradona y te dijera que sos maravilloso jugando al fútbol. Yo estaba cantando haciendo la audición y Prince caminaba por el teatro, se acercaba al borde del escenario y me decía " You are wonderful", caminaba de nuevo y me decía "You are marvelous". Era como si Gardel te dijera "sos una cantante excepcional", "sos maravillosa". Bob Fosse (Chigaco) y Harold Prince han sido dos de los más prolíficos y renombrados directores y generadores de musicales de la industria del musical norteamericana, entonces que uno de ellos te diga todo eso, después te tome y te lleve a Estados Unidos, es para sentirse realizada; como también por haber ha ber hecho Chicago, que es una de mis obras preferida y su director, Fosse, es la persona que más admiro como artista en general. Chicago es una de las joyas de los musicales de la historia.



-¿Le gustaría volver actuar afuera?



-No, yo ya yiré mucho por el mundo, estuve mucho tiempo afuera, las giras son bastantes estresantes. Yo trabajé en giras en París y en Italia, seis meses de gira por cada país. Me encanta haberlo hecho, pero no ahora. Es desestabilizante estar lejos de los seres queridos, te despertás y no sabés en qué ciudad estás. Tu vida es una valija.



-Dirigió hace poco su primera obra, ¿cómo le fue en ese rol?



-Fue una experiencia y terminó no gustándome la dirección, prefiero coachear gente tanto en lo actoral y lo cantado, pero no dirigir una obra completa.



-¿Qué no le gustó?



-No me gusta lidiar con los egos de los actores y sus inseguridades. Es una cuestión personal, no me gusta, hay gente que no tiene problemas con eso. A mí particularmente me incomoda y el hecho de tener que conducir el barco completo, me estresa un poco y el estrés es una puerta al deterioro de la salud y a esta altura del partido, por cubrir un rol nuevo, me quedo con la docencia.



-¿Qué són los premios para usted?



-Son un mimo, pero no hacen a mi vida. A mí me hace bien cuando alguien viene y me dice "empecé a estudiar esto a partir de un trabajo tuyo", eso para mí es un premio; o cuando alguien me dice que le conmueve algo que hice. Para mí es un premio que a la gente se le mueva el corazón, que no se vaya como entró.



-¿Cómo vive ser parte del jurado de los Konex?



- Este año me dio mucha satisfacción por poder bregar para una lista nueva de premios honorarios de gente que murió en esta década, porque había dos premios nada más. Entonces se usó una fórmula que se había usado en los '80 de armar una lista de "Los inolvidables" y ahí pudimos poner a los que no podían faltar y en esa lista para mí fue importante bregar por Hugo Arana, Marcos Munstock y Daniel Rabinovich, que más que inolvidables son únicos.





El Dato



Seminario intensivo con Sandra Guida, será el 29 de mayo, de 10 a 18, destinado a adolescentes y jóvenes con conocimientos de canto, actuación, comedia musical. Invita: Stars Artística Integrada. Informes al 264 4574725.