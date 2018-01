Hace tiempo no se sabía de ella. La escultural rubia charrúa que supo arrancar suspiros por estas tierras con sus curvas y su buena madera para la danza, estaba un poco desaparecida de la vidriera farandulera. Hasta que su promisorio presente laboral la devolvió al ruedo mediático... ¡y vaya de qué manera! Andrea Ghidone hizo una producción fotográfica muy sensual.

Y claro que, acostumbrados a su alto perfil, eso no llamó la atención tanto como el look tanguero que eligió para la ocasión... y que no fue casualidad. La blonda -que largó las plumas y posó al mejor estilo "Mary, Peggy, Betty, Julie"- se prepara para estrenar un show de 2x4 en el Maipo -Madam Tango-, que debutará en abril próximo.

Y por eso, la ex figura de revistas como Vedettísima, Fantástica y Bravísima por citar algunas, dio una serie de notas donde quedó reflejado que el sentimiento tanguero no sólo comanda sus largas y ágiles piernas; sino que también atravesó su alma y corazón. ¿Por qué? La mujer que confesó que está solita en cuestión de pareja, contó a Ciudad.com que fue gracias al tango que descubrió que no necesita a nadie que la complete, y que con ella se basta. Tomá mate.



"No hay que buscar las cosas que a uno lo hacen feliz afuera, sino adentro. Yo ya no espero que un hombre me venga a hacer feliz, no espero que nadie me dé lo que me falta. Eso está adentro de uno y el tango me permitió encontrar las cosas que están adentro mío", dijo la admiradora de Madonna, cual egresada de una terapia de autoayuda, con el ritmo rioplatense como brújula. Sin embargo, eso no significa que Andreíta -de rozagantes 39 pirulos y mamá de una niña- haya renunciado al amor... Atenti, muchachos, porque nada que ver. Lo que sí, tiene clarísimo que nada de "touch and go", ni hombres sin ganas de comprometerse. Así que papafritas, atorrantes y avivados, abstenerse.



"La verdad, no encontré a ese hombre con el que quiera formar un hogar y que me haga sentir plena. Pero no pierdo la esperanza", confesó Ghidone, con ganas de encontrar "alguien en quién apoyarse". "Lo que busco son relaciones auténticas", puso la vara bien alta. Y bien clarito, como para que no quepan dudas del amor que quiere para su vida. ¿Habrá agalludo que tome el desafío? ¿O los abatató la papusa?