Con Penumbras, de Sandro, Luciano Sagua se convirtió en el primer representante sanjuanino en llegar al podio en la primera semana del Canta Conmigo Ahora al obtener 81 puntos de parte del jurado en el que se encuentra Claudia Pirán. Aunque no pudo mantenerse en su puesto, el jueves pasado, el cantante dejó una buena impresión y el Pollo Álvarez lo convocó para ser parte del matutino Nosotros a la Mañana, este lunes en El Trece.



"La producción es impresionante y Tinelli es muy humilde. Desde chico lo sigo y lo admiro. Fue un sueño maravilloso", expresó a DIARIO DE CUYO.

"Lo de Sandro fue una linda casualidad. En principio, tenía una canción de Coti y otra de Abel Pintos. Pero, a sugerencia de la couch, me dieron a Sandro y para reivindicarme hice Penumbras. En 2018, cuando participé en La Voz Argentina, hubo mucha presión en torno a cómo cantarlo y aquí tuve libertad. Quise disfrutarlo. Gustó mucho y el teléfono no dejó de sonar en estos días hasta me llamaron desde Toronto", reconoció Sagua emocionado.