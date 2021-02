Su rostro, su voz y su presencia, fueron pioneras en la televisión chilena a principios de la década de 1960, pero de forma meteórica, ascendió rápidamente en su carrera hasta llegar a todas las pantallas de Latinoamérica. Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, no colgó el micrófono a sus 80 años de edad. El creador y presentador del famoso ciclo Sábado Gigante, (Récord Guinness al programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión mundial) que había dado su fin en 2015, vuelve a la carga con un nuevo programa 'Reflexiones 2021' que se dará por CNN en Español. Se trata de una serie de entrevistas a personalidades destacadas de la cultura, el espectáculo, el deporte y la política, pero con la particularidad que lo hará desde la virtualidad. Es la primera experiencia para el locutor en sus más de 60 años de trayectoria, la cual significará todo un desafío adaptarse a un formato diferente, en un estudio digital y con la interactividad con el público al ritmo que imponen las redes sociales. En una videoconferencia que brindó para la prensa latina, DIARIO DE CUYO fue el único medio sanjuanino invitado especialmente para intercambiar comentarios, preguntas y respuestas con el propio conductor. El programa Reflexiones 2021, se verá por la señal de noticias (a través del cable y la televisión satelital) y por el sitio oficial www.cenne.com a partir de este próximo lunes.

"Ha quedado en evidencia una gran desigualdad en el mundo, el sistema económico debe replantearse muchas cosas y regular de manera diferente de aquí en adelante".

A partir de un libro que escribió durante la pandemia de COVID 19 (lleva el mismo título que el programa televisivo) surgieron las ideas para encarar este proyecto, Don Francisco contó sus fundamentos: 'Cuando escribí este libro acerca de las cosas que me ocurrían, pensaba y sentía que había mucha debilidad en la sociedad, muchas desigualdades, que las necesidades eran muy grandes en el mundo. Este ciclo de entrevistas servirá de aprendizaje, porque nunca hice un programa así de modo virtual', dijo mostrándose sin el maquillaje habitual para la tele, con el pelo blanco, sentado desde el sillón de su casa en Miami y frente al monitor de su computadora.

Durante la conferencia virtual, Don Francisco trató varios aspectos de su vida personal, su carrera y la realidad social del continente en el contexto de la pandemia. Reflexiones 2021 comenzará el 15 de febrero por CNN en Español (23hs. Argentina) y www.CNNE.com/donfrancisco. Es una serie especial de entrevistas con más de 30 personalidades internacionales en 10 emisiones.

De la rueda participaron periodistas de diferentes medios de la región, como Ivonne Bastias de CNN Chile y Chile Visión Noticias; Olga Lucía Martínez del diario El Tiempo de Colombia, Gustavo Pineda de Cultura Colectiva de México; Fabio López de Entorno Digital de Colombia; Patricia Carranza de PubliMetro y Patricia Villanueva de El Heraldo de México; Iván Méndez de Opinión y Noticias y Carmela Longo de Últimas Noticias de Venezuela; y Mario Calvagna de Canal 26 de Buenos Aires. Durante el encuentro virtual, se mostró cómodo y abierto, en su forma de explicar y responder a todas las inquietudes e interrogantes planteados por los colegas entrevistadores. Sus vivencias personales frente a la pandemia, anécdotas de su trabajo en televisión, los problemas sociales del continente, el uso de las tecnologías y el periodismo en general, fueron algunas de las asignaturas tratadas.



'El 2020 ha sido un año muy estresante para todos. Todavía no se ve la puerta de salida, independientemente de la edad y de la posición social. Estoy vacunado por suerte, ya llevo las dos dosis, pero igual sigo cuidándome, usando mascarilla, manteniendo la distancia y la higiene de las manos. Vacunarse es una bendición, lo logré en Estados Unidos porque están vacunando a personas de mi edad. Sé que la vacunación en Chile viene siendo exitosa también, de lo político no opino, no es lo que hago. Pero si ha quedado en evidencia una gran desigualdad en el mundo, el sistema económico debe replantearse muchas cosas y regular de manera diferente de aquí en adelante", señaló en su intervención. Ante la pregunta de este medio respecto su visión sobre el comportamiento social que se da en pandemia, explicó lo siguiente: "Conversando con mis hijos que son mayores de 50 años y mis nietos, que tienen entre 22 y 34, les pregunté cómo salir de esta pandemia. Yo pienso que saldremos reforzados, con un espíritu distinto, que se disminuirán las barreras que nos separan. Pero mis hijos me dijeron que tendremos mayores problemas económicos, mis nietos dijeron que será una enfermedad que pasará, pero el mundo seguirá rodando como siempre rodó y me quedé con esa última reflexión, me di cuenta que estaba equivocado. Esta pandemia, sin embargo, ha disminuido el individualismo, lo veo en Chile y en Estados Unidos, como la gente se ayuda entre sí, aunque haya más violencia, más delincuencia y más necesidad, sumando la hambruna y el problema de los inmigrantes. Creo que 2021 será un año más difícil que el 2020, pero en el 2022 tendré el ánimo muy alto porque empezará a mejorar".



Aunque a su edad, podría estar retirado y disfrutando de una confortable jubilación y de muchos logros, Mario, quiere seguir trabajando en los medios: "En mi año 59 de este oficio que me apasiona, no puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir", definió categóricamente y transmitió también, los deseos de futuros proyectos: "Me gustaría hacer un programa de entrevistas en Jerusalén y hablar con referentes de la religión islámica, judía y cristiana. También resulta interesante hablar de las historias de los inmigrantes que cumplieron con el sueño americano, que trabajaban en la agricultura y ahora se han vuelto millonarios en Estados Unidos. Pero mi gran sueño, es entrevistar al Papa. Tenemos mucho en común, él se llama Mario y le dicen Francisco, como a mí. (bromeaba) Algún día lo entrevistaré sin dudas".