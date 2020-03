"Nadie se suicida en una comisaría / yo abortaría, por si se hace policía / Nadie se suicida en una comisaría / Los cuerpos hablan, no flotan río arriba", así de combativas son las letras que salen de su conciencia y son parte de sus canciones -en este caso del tema de protesta A.C.A.B. contra la violencia y la represión institucional- Sara Hebe cuando apunta con su crítica social, va directo al hueso. Es la rapera más representativa del hip hop argentino, junto a otras exponentes como Miss Bolivia y el grupo Actitud María Marta. Le puso letra y voz al gran hit que fue "El Marginal", de la banda sonora de la serie de la TV Pública -el drama policial creado por Leonardo Salinas y Sebastián Ortega- que lleva el mismo nombre y que ganó un Martín Fierro el año pasado en el rubro mejor canción original. La cantante estará este próximo domingo en la apertura de Mamadera Bar y será también la primera oportunidad en pisar suelo sanjuanino y encontrarse con una gran cantidad de jóvenes que siguen sus canciones.



Sara viene de Trelew, Chubut, y con el tiempo se radicó prácticamente en Buenos Aires. A los 34 años, lleva cinco discos editados: La hija del Loco (2009), Puentera (2012), Colectivo Vacío (2015), Sara Hebe (2017) y Politicalpari (2019), en el que de forma creativa, logra ensayar una suerte de alquimia entre el reggae, la cumbia, el dancehall, el punk, el funk carioca y por supuesto el trap como punto de partida. Hace pocos meses pisó el suelo del Club Atenas de La Plata, un espacio que históricamente, era dominado por los varones del hip hop. Hizo su gran jugada y metió más de 3.000 espectadores, claramente disputó el espacio y rompió esquemas.



Sara lleva un delicado equilibrio entre la senda de lo independiente y el circuito comercial, porque si bien quiere ser masiva y popular, busca cantar lo que ella quiere y manejarse bajo sus propias reglas. Podría decirse que este es el momento de mayor explosión en su carrera, pero ella lo ve así: "No sé, quizás sí. Igual es tranquilo, no me siento tan expuesta. Explosión... se me confunde con exposición (risas) pero de alguna manera tiene que ver. Sí creo que es un momento de tocar bastante y por suerte de hacer canciones nuevas y que me gustan", sostiene la rapera patagónica que si bien tiene un discurso propio y por momentos rebelde, no quiere convertirse en un producto de mero entretenimiento. "Simplemente hago lo que me gusta y me muevo. Armo fechas, busco donde tocar siempre. Esa es mi manera de mantenerme activa. Soy un poco popular y no tan comercial -y aclara- me encanta lo comercial bueno, como por ejemplo, la explosión de las y los artistas de trap de Argentina y en este momento, me encanta; los admiro y me sirven de inspiración".



Respecto al suceso que fue en La Plata, para afuera puede significar un triunfo para las voces femeninas del rap, no obstante, ella no lo ve tan así: "No creo que haya sido un triunfo para nadie lo de Atenas, sólo para mí y mis amigas con las que produje el show, porque no perdimos plata, aunque tampoco ganamos (se ríe con ironía) pero sí, fue un éxito porque supimos cómo hacer una movida de 3.000 personas de manera absolutamente independiente y autogestiva. Es mi experiencia, no quiero cartelera con triunfos, ni nada y menos en relación a otras raperas. Somos muchas haciendo rap" y señala al relatar la anécdota de la participación de Urraca MC, rapera mapuche, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, "eso fue muy lindo".



Sus canciones han sido un faro de influencia importante para los movimientos feministas de esta época, pero Sara vive al feminismo como una construcción desde su propia subjetividad: "Tenemos que hablar de trans-feminismos, en vez de feminismo (a secas). Porque hoy, las compañeras travestis y los compañeros varones trans, son también colectivos vitales y potentes, muy importantes para el movimiento por los Derechos Humanos y de liberación conocido como 'feminismo'. En el día a día, voy escribiendo lo que vivimos las mujeres, sobre los miedos que tienen las pibas que no saben si van a volver cuando salen".



Para Hebe, subirse al escenario es lo máximo que puede vivir como experiencia y admite que "me da nervios, cuando salgo al escenario, pero a la vez está bueno y me siento viva". A la hora de cantar y hacer hip hop, siente que al expresarse es pura "liberación": "El rap surgió como movimiento de liberación ante injusticias sociales y hoy podemos a través de la música denunciar o hablar de miles de cosas personales o sociales. Pero también, busco hacer poesía y aunque no me sale tanto, me gusta la poesía urbana cuando intento pensar al escribir", manifiesta en el fondo que "me gusta hacer canciones que me gusten a mí. Después, obvio, que a algunos les va a gustar y a otros no, pero no siento que pueda representar la voz de los de abajo. Soy de clase media privilegiada. Lo que sí puedo es ponerme en lugares de otros y salir de mi burbuja. Tampoco busco temas a tratar, sino más bien voy viendo lo que pasa en el aire, o lo que me pasa a mí y de todo eso de ahí, sale", explica la joven autora de "Pafien7e", una de sus últimas composiciones que está en todas las plataformas digitales (producida junto a Ramiro Jota) y es una bomba bailable que sonará muy fuerte este fin de semana.



DATO