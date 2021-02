Transcurrieron 11 meses de confinamiento. Pese a la pandemia, a la transformación de la rutina cotidiana en su quehacer habitual como locutor radial, Jorge Pascual Recabarren, mayormente conocido Jorge Darío Bence, transita sus 90 años de edad con mucha vitalidad. Cuidándose mucho por no contagiarse y manteniendo una vida saludable y activa, su voz no quiere seguir descansando. Por lo tanto, Bence esperó el momento oportuno para retomar el micrófono y reencontrarse con su público. Esta noche será la cita imperdible para los cultores de la tradición, de la cuyanía, porque el aparcero mayor regresa al escenario artístico para ser el maestro de ceremonias del espectáculo que dará El Trébol Mercedino (histórico grupo puntano conformado por Julio Coria, Cristian Romero, Cristian Guzmán y Maximiliano Arriet) en Jáchal. Habrá varias intervenciones, recitados y narraciones orales como es su costumbre, el conductor de Alero Huarpe, volverá como a su segunda casa con altas expectativas: "el pueblo de Jáchal conoce muy bien lo que hago. Me considero un divulgador de la obra de Buenaventura Luna, de Jorge Walter Pose, de Miguel Tejada y de tantos poetas distinguidos de esta tierra. Es el amor a la tradición que vengo expresando por siempre durante 55 años en el Alero Huarpe", expresó el locutor en comunicación directa con DIARIO DE CUYO. Y como anticipo de lo que acontecerá esta noche, el aparcero cito a Luna con una copla muy conocida: "Cantale a las cosas bellas, que por algo sos cantor. No le niegues al amor la tristeza de su acento, no por crujir contra el viento mezquina el árbol su flor...", vea la profundidad del concepto que tenía el trovador, el juglar de nuestra tierra, como lo fue Don Buenaventura, quien defendió a capa y espada, porque tenía valores que supo acompañar su literatura y que nos representa en el país y en Latinoamérica", elogió el aparcero a su fuente de inspiración.



Dada la situación sanitaria general, Jáchal se quedó sin celebrar la Fiesta de la Tradición y la Fiesta del Molino Viejo, por lo que, para los jachalleros, este pequeño "fogón" (ver DATO) que se realizará en la Villa Cabecera del departamento norteño, significará una instancia muy especial.

El aparcero, que lleva 72 años de radio (divididos en 17 de radioteatro como actor, autor y director; más 55 al frente del ciclo radial Alero Huarpe) no se sentía nada cómodo sin usar el micrófono durante el aislamiento en su casa. Pero ahora, el entusiasmo por volver a escena, lo carga de energía: "hemos transitado un gran trecho en este túnel oscuro (al referirse a la pandemia) y se empieza a ver una pequeña luz, hacia ella vamos. Modestamente haré mi aporte y expresaré lo mejor que pueda. Será un reencuentro con una pléyade de amigos incomparables que no los olvido".



Pero en otro aspecto, contó cómo fueron sus días de cuarentena: "como cualquier persona de mi edad, estuve encerrado, por conducta, obligación, prevención y convicción. Fue algo inevitable, pero lastimoso para los que estamos acostumbrados a compartir las ruedas de amigos, los asados de los domingos, las tertulias familiares. Eso se extraña mucho. Pero lo reemplazamos con las comunicaciones por teléfono, no es lo mismo, para nosotros que bebimos otra cosa", mencionó el locutor al referirse a la virtualidad. "Como animal de costumbres, no sentí tanto el peso del aislamiento. Más bien me he concentrado en la lectura y en aquellas cosas que me interesan. Sería una torpeza de mi parte oponerme a las reglas para protegerse de una pandemia como esta y sé -agregó- que habrá otras peligrosas por venir, no será la única".

No hace mucho tiempo, (en noviembre pasado) Recabarren protagonizó un polémico episodio y que le trajo consecuencias judiciales, por la celebración de su cumpleaños número 90 en un local gastronómico que entraba en conflicto con las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Como resultado, el juez dictó que deberá hacer una reparación simbólica en dinero y en tareas comunitarias. Al día de hoy, Bence mostró su malestar por lo sucedido: "para nada no puedo avergonzarme de cumplir 90 años. Los que se deben avergonzar son los que malograron ese momento. Todavía sufrimos los embates de esa mal llamada "Justicia", seguimos cumpliendo el castigo, pero realizar la tarea comunitaria, que será brindar una actuación para el Hogar de Ancianos (Eva Perón) será todo un orgullo y con mucho gusto lo haré. Será una hermosa tertulia entre los pares de mi edad", manifestó. "Siempre actúo en favor de ancianos, de los privados de la libertad y todo los que me pidan que colabore, yo cumplo", agregó.



Aunque el 2020 fue negativo para muchos, Recabarren siente que para este 2021, resultará más positivo. Aunque también, desea que sea un año de cambios. Al respecto, confesó que el momento de darle punto final a su ciclo radial. "Estaba por dejar el programa, la gente no me permite que lo haga, pero en lo personal, no me gusta la monotonía y tampoco ser reiterativo, que desde hace tiempo vengo siéndolo, por eso estoy en una carrera contra mí mismo. La riqueza de este programa es dialogar con la gente y transmitir conceptos de vida a mi manera, pero tengo que ser también original para eso. Mientras tenga vida y tenga cosas que decir, lo seguiré haciendo. Eso sí cuando cumpla 102 años ahí me voy a retirar", sentenció el recitador y amplió: "el mensaje que llevo a todas partes, no es mío, es de todos aquellos que estuvieron antes que yo. Me encargo de enarbolar la bandera para que no se pierda la conciencia de ser cuyanos. Pero no quiero que me aplaudan, quiero que me escuchen", concluyó.





DATO

Jorge Darío Bence. Esta noche a las 21 estará en Mona Bar (Florida y General Paz - Jáchal), presentando al grupo El Trébol Mercedino. Entrada: $300.