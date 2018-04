Romina Gaetani aseguró que tiene buena relación con Juan Darthés, señalado por Calu Rivera de haberla acosado. Dijo que conversaron y escuchó la versión del actor con quien comparte protagónico en Simona (El Trece). "No me tienen por qué sorprender las denuncias, es algo muy personal, no me puedo meter, no sabría decirte si le creo a él; no podría estar segura. Nadie puede poner las manos en el fuego. Pero más allá de lo que a mí me parece, si una mujer dice que se siente incómoda, hay que prestarle atención y no subestimarla".