"52. Yeehaw" escribió en las redes sociales Julia Roberts el 28 de octubre. Fue el día de su cumpleaños y no hizo más que cosechar elogios. "¡Feliz cumpleaños, belleza!", le comentó Jennifer Aniston, mientras que Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks, bromeó: "Creo que has cambiado de orden los números. Cumples 25, ¿verdad?". Y es que a dos más del medio siglo, "la novia de Hollywood" sigue radiante, eternizada en aquella "Pretty Woman" que arrancó suspiros en los '90. Los años parecen no haber pasado para la actriz, o mejor dicho, le han sentado de maravillas; y muchos preguntan el secreto de su lozanía. Los genes, sin dudas; y una que otra ayudita, pero nada estrambótico. De hecho, la misma intérprete ha sabido contar que sus grandes aliados son simplemente beber agua y dormir lo necesario; y en lo posible, ser feliz. "Me tomo mi felicidad muy en serio" dijo a Hola hace tiempo. A la par, Roberts se ha mostrado enemiga de las dietas restrictivas y de hecho, se ha confesado fan de las galletitas con pepitas de chocolate y las pastas... Eso sí, tiene su forma de deshacerse de las calorías de más. ¿Cuál? Pues bien, Julia asegura que mantenerse activa con acciones de la vida cotidiana le ha ayudado con su figura; así que no huye de las escaleras ni de bajarse del auto y caminar; e incluso se mueve mientras habla por teléfono o cocina. Lo que se dice, una belleza natural.

LOOKS

Morocha, pelirroja, rubia; con el cabello lacio, con ondas, con rulos; con más o menos maquillaje... todo le sienta bien a Julia. Muchos dicen que se debe, sobre todo, a su buen humor y actitud.