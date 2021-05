27 millones de dólares por dos años de trabajo. ¿Suena más que tentador, verdad? Sin embargo Julianna Margulies, que saló al estrellato con ER Emergencias, dijo no. Tal como contó en su reciente autobiografía, a la hermosa morocha nacida en Nueva York el 8 de junio de 1966 le habían ofrecido esa cifra para volver a la exitosa tira de la NBC, donde encarnó a la enfermera Carol Hathaway a lo largo de seis temporadas; y dejó atónitos a empresarios, compañeros y muchos más con su decisión. ¿Qué la hizo decir no? Su corazón. No era que estuviera enferma y no pudiera someterse al estrés de las largas grabaciones, sino que su corazón le dictó otra cosa. El puntapié fue toparse con el libro de Lama Surya Das, El despertar del Buda interior, que la caló profundo. Ni hablar cuando tuvo el apoyo de su padre y consejero, quien siempre la alentó a escuchar a su voz interior. Así las cosas, y convencida de que el oro (o el dinero en este caso) no es lo único que brilla en la vida de las personas, en ese momento sintió la necesidad de hacer teatro y dedicar más tiempo para ella y los suyos. Sí, su buen pasar se lo permitió, pero está claro que la ambición no timonea su barco.

