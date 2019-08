El cantante de Vanthra y Catupecu, brindó un show intimista y con sensaciones puestas en palabras y canciones.

Una copa y una botella de vino tinto, la guitarra afinada y la presencia física de Fernando Ruiz Díaz, fueron los tres elementos contundentes que crearon un clima de intimidad en el escenario y que el público sanjuanino tuvo un contacto de ida y vuelta especial. De esta manera, el show acústico celebrado anoche en la sala Auditorium del Teatro del Bicentenario contuvo varios pasajes interesantes, un ritual casi 'sagrado', un encuentro de fogón como le gusta decir al vocalista de Vanthra y Catupecu Machu. El principal pretexto para el encuentro, fueron las experiencias vividas en el eclipse solar, donde el músico fue co-protagonista junto a la masa de visitantes quienes atestiguaron el evento astronómico del año en la localidad de Bella Vista y que todo ello quedara registrado en un videoclip. Dicho material fue presentado por el músico y el director del proyecto audiovisual, Javier Vázquez. La velada tuvo dos momentos. La primera parte, tuvo todo el condimento melódico, Ruiz Díaz ofreció de arranque el tema 'En los sueños', la pieza que musicalizó el clip. Al terminar de ejecutarlo, de inmediato el artista se puso a charlar con la platea, comentando lo que vivió aquella tarde del eclipse: 'Me siento feliz de estar acá, de estar en este hermoso teatro y este hermoso San Juan. Fue muy loco tocar este tema mientras sucedía el eclipse. Fue un sueño, mirar a la gente emocionada con los anteojos, llorando, bailando, cantando, fue una emoción tremenda. Conozco hoteles y escenarios, siempre acostumbrado a eso, pero siempre tuve una relación hermosa con Mendoza y San Juan. Gracias a este eclipse pude conocer la provincia, un lugar increíble', manifestó el solista.



El show se desarrolló entre tema y comentarios, relatos y anécdotas, configurado como si se tratase de una ronda entre amigos. Entre las canciones en formato acústico que compartió con sus seguidores fueron 'Más y más', 'Mañana en el Abasto' (fue un tributo a Luca Prodan), 'La canción que faltaba' (perteneciente a Vanthra), 'Entero a pedazos' (de Catupecu) y un clásico infaltable 'A veces vuelvo'.

Fernando Ruiz y Javier Vázquez, realizador del videoclip, recordaron los mejores momentos vividos en Bella Vista.

En cada pasaje del recital, reinaba bastante armonía, pero ésta rompía cuando el músico se sintió incomodo cuando veía que algunos espectadores usaban sus celulares para sacarles fotos o mostraban las pantallas iluminadas. En varias oportunidades tuvo que hacerles un llamado de atención de buena manera para que dejen de usar los aparatos y disfruten más del show. 'Así somos los argentinos, después nos quejamos de la corrupción, de los políticos, pero no empezamos por nosotros mismos a respetar. Con la cámara me cortaste la onda varias veces cuando cantaba, no te lo pido yo, te lo viene pidiendo el teatro hace rato', se dirigió a un espectador como retándolo en buenos términos y que, a continuación, metió otro comentario: 'Está bueno vivir un sueño y el eclipse, pero hemos perdido lo sagrado los humanos. Todo el día enchufado a la pantalla de un celular'.



La segunda parte, fue la presentación del clip que duró cinco minutos. Lo invitó al realizador Javier Vázquez a subir al escenario y éste contó también cómo vivió la experiencia de grabarlo: 'Tenemos un video con tanto realismo mágico, fue una cosa energética muy fuerte. Un desafío filmar un evento así, al público, al músico cantando... fue la conjunción perfecta de turismo y cultura'. Además, dio un saludo especial al equipo técnico de la ENERC Cuyo que estuvo en la producción del audiovisual: 'les digo a los chicos de ENERC, salgan a filmar, necesitamos sanjuaninos que hagan cine y den batalla al mundo, que muestren lo más caro que tienen, sus paisajes'. Al cierre de esta edición, el recital acústico de Fernando retomó su curso, feliz con su guitarra en mano y su copa de vino brindando y diciendo: '¡Salud por ello!'.





FOTOS MARCOS URISA.