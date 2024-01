“Hoy, noche de eliminación”, exclamó Marcelo Tinelli apenas arrancó el Bailando (América). De esta manera, en la noche del jueves se decidió cuál fue la pareja que el público eligió para abandonar la pista más famosa del país. Los sentenciados fueron nada menos que dos exnovios: Coti Romero y Cone Quiroga. Ambos se habían conocido en la edición de Gran Hermano (Telefe) del año anterior y estuvieron varios meses en pareja hasta que se separaron apenas comenzó el concurso de baile.

Así las cosas, un rato antes bailó Lourdes Sánchez para completar la ronda de ritmo libre. En la previa, Marcelo la confrontó por lo que dijo acerca de que en el programa la odian. “Yo no te odio, por eso te pregunto”, le dijo el conductor. “Siento eso desde que pusieron a Flor Vigna en el jurado”, respondió tajante la bailarina. “Sos una de las mejores y te lo decimos todo el tiempo”, le recordó Tinelli ante el gesto irónico de la mujer del Chato Prada. “Ah, sí, bueno”, acotó ella. La bailarina tuvo una excelente performance en la pista, ya que se lució con una danza bajo la música de jazz, con una invitada de lujo, Cata, una de las coaches del ciclo.

Luego, le tocó a Vigna hacerle la primera devolución. “Creo que a veces la competencia nos puede hacer mal a todos y fue honesto hablar de nuestras diferencias en vivo. Hay muchas cosas que no nos gustan de la otra, somos honestas las dos, nos decimos cosas buenas y cosas malas”, arrancó la novia de Luciano Castro. “Soy esto, a veces decir la verdad cae mal. No puedo caretearla”, retrucó Lourdes.

Acto seguido, se vino la devolución sobre el baile. “Igual nos encendés a todos, y te lo agradezco porque el reality se encendió con tu forma de ser. Quiero decirte que el desgarro ni se notó, sos muy fuerte. No nombrás ninguno de tus dolores. Me parece que sos una mujer muy fuerte, muy generosa con Nico y con Cata. Hiciste un show 360 que a mí me encantó, así que mi nota es un 9″, expresó la influencer dejando de lado sus diferencias a la hora de puntearla.

Luego, tuvo la palabra Moria Casán. “¡Qué grupete, qué elegancia, qué show!, me dio Chicago total. Es cero vulgaridad, la elegancia que tienen, el glamour es muy too much. Lourdes, qué puedo decir de vos. Todo lo que está cerca a Tinelli va a ser atacado, siempre. Es tan obvio, que es un pecado capital la obviedad. Las brujas somos seres angelados, de paso paso el chivo de mi obra. Creo que vos sos una mujer que ha soportado un bullying maquillado y estás en este lugar. Me parecés una bailarina excepcional, brindan show, teatro, todo, me brindaron un espectáculo maravilloso. Me voy a poner de pie”, y con la paleta mostró el número 10 como puntuación máxima para la bailarina.

Aníbal Pachano les dijo que era “un placer”. “No importa lo que te digan Lourdes, estás en un nivel altísimo, felicitaciones, me hubiera encantado poder vestir a todo este grupo con toda la ropa de Pachano. La próxima te visto con mi producción. Mi nota es secreta”, afirmó el coreógrafo. Lourdes, antes de despedirse le habló a su pareja ubicada en el control. “Gracias amor, te amo. ¡Le pese a quien le pese!”, gritó ante la risa del público.

Finalmente, pasaron a la pista las 11 parejas que quedaron en el certamen, y Marcelo recordó que durante esta noche una tendría que abandonar el certamen. Cada participante eligió a otro para que quede nominado. Cuando fue el turno de Coti, la exparticipante de GH eligió darle su voto en contra al Cone, su exnovio. “Te recuerdo que era tu novio”, le dijo Tinelli pícaro, pero la joven no acusó recibo.

Entonces se produjo un momento de mucha tensión cuando las dos parejas que quedaron sentenciadas para irse fueron las de Coti y el Cone. “La definición más esperada del Bailando. El gran duelo telefónico entre dos exnovios”, dijo Marcelo. “Ya está el escribano y me entregó el sobre con la pareja eliminada. Acá está en vivo la definición telefónica”, anunció dejando un halo de misterio. “Quien pase como ganador de esta decisión se meterá dentro de los mejores 10 de este Bailando 2023/2024. Casi empatados todo el tiempo quiero decirles, desde que se abrieron los teléfonos. La pareja que pasa, pasa con el 51,2% de los votos, la pareja que deja el certamen lo deja con el 48.8%. Así que los que se meten entre los finalistas son: ¡el Cone Quiroga y Martina Peña!”, exclamó ante los gritos de euforia de los ganadores.

Con lágrimas en los ojos y con una tenue sonrisa, la joven aplaudió a su expareja. Y se abrazó finalmente con su exnovio. “No puedo creer esto que estoy viviendo. Estuve en el Bailando de Marcelo Tinelli”, dijo la exparticipante de GH, mientras el Cone lloraba de alegría.