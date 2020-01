Con algunas polémicas, mucha juventud en la vidriera -abanderada por Rosalía y Billie EIlish- e importante presencia femenina. ¡Y también con nominados argentinos! Así se presenta la 62da edición de los premios Grammy, que esta noche se entregarán en el Staples Center de Los Ángeles, con la afroamericana Lizzo encabezando las nominaciones (ocho), seguida por la británica Billie Eilish y el rapero veinteañero Lil Nas X (seis).



Hablando de sangre nueva, entre las favoritas destacan la española Rosalía, quien arrasó en los recientes Grammy Latinos y que con una globalización meteórica está a las puertas de ser la primera cantante que graba en español premiada como Mejor nuevo artista, una de las categorías más importantes, ya que supone -además- un reconocimiento al fenómeno que ha despertado. Bueno, eso si se lo permite la jovencísima Billie Eilish, quien a sus 18 años ha revolucionado el mercado con "When we fall sleep, Where do We go?". Eilish es la cantante más chica en estar nominada a las cuatro categorías principales y podría ser la ganadora al Álbum del año más joven en la historia de estos premios, aunque hay estrellas que no se la harán fácil: Lana del Rey con su aclamado "Norman Fucking Rockwell!" (su sexto disco en menos de diez años, que ha liderado la mayoría de las listas), la exitosa Ariana Grande con su "Thank u, next" y la mismísima Lizzo. Hablando de jóvenes y exitosos exponentes, lo que sí causó al menos curiosidad es que este año no esté nominada a ninguna estatuilla BTS, la arrasadora "boy band" surcoreana, que sólo fue invitada a llevar su k-pop a la gala.



Ariana también está en el blanco por el lado de la polémica, ya que tiene denuncias de plagio por su tema "7 Rings', candidato a una estatuilla. Pero si vale de consuelo, no será la única. Estos Grammy marcarán también el regreso a los escenarios de Demi Lovato tras una internación por sobredosis. Y esto sin contar que la máxima directiva de la organización, Debora Dugan, fue desplazada por "conducta inapropiada". De todas maneras, estas perlitas negras no opacarán la fiesta donde Camila Cabello, Rosalía, Juanes, Gwen Stefani, Aerosmith y Lizzo serán algunos números musicales de la velada que tendrá como anfitriona nuevamente a Alicia Keys (condujo también la ceremonia 2019), y donde los consagrados no acaparan las nominaciones como antaño. ¿Dos ejemplos? Taylor Swift, que tiene tres nominaciones; y el particular Ed Sheeran (quien decidió tomarse un impass laboral), con una. Al parecer, otro "aggiornamiento" de la Academia de la Grabación, a la que más de uno supo señalar como anticuada, machista y racista.



EL DATO

TNT es el canal que transmitirá la ceremonia en vivo, a partir de las 22 hs, en español (TNT Series, en inglés). Desde las 21 hs se verá la alfombra roja.

¿Quién es esa chica?



Quizás algo más desconocida que sus competidores en los mercados latino y europeo, Lizzo es una cantante y rapera estadounidense que alcanzó gran repercusión con su último disco "Cuz I Love You", del que sobresalen himnos del final de década como "Juice", primer tema que la llevó a los Billboard en 2019.



De origen afroamericano, Melissa Viviane Jefferson -tal es su nombre- nació en Detroit, Estados Unidos, el 27 de abril de 1988. En 2011 se mudó a Mineapolis buscando su sueño y logró publicar dos álbumes independientes, cuyo éxito llamó la atención de la crítica y le valió su primer contrato discográfico.



Además de su talento artístico, Lizzo ha sobresalido por su militancia a favor de distintas causas, como por ejemplo, la eliminación de los estereotipos de belleza física, la aceptación del propio cuerpo, el empoderamiento femenino y la lucha por los derechos de la comunidad LGBT.

Argentinos nominados

En esta edición de los Grammy no faltará presencia argentina. Cuatro son las chances de obtener un gramófono: una es en la categoría de reggae, donde se postula al disco "Sly & Robbie vs. Roots Radics. The final battle", que produjo y compiló Hernán "Don Camel" Sforzini. Otro destacado es el rosarino Sebastián Plano (foto), que competirá con su disco "Verve" en el rubro Mejor álbum de new age. Che Apalache compite en Mejor álbum folk con "Rearrange my heart" y Emilio Solla buscará su estatuilla por su labor como arreglador en el disco "La Novena".