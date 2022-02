DANIEL ARIAS

La historia viva del rock sanjuanino. Ricardo Greguar junto a Los Iracundos por Siempre y otros músicos de una época que sigue generando buenos recuerdos.

Con la dirección musical de Ricargo Greguar, un ensamble integrado por Los Iracundos por Siempre, Oscar Benavento, Mauricio Bustos y Alejandra Miranda, entre otros, invita al público a hacer un viaje en el tiempo para disfrutar de aquellas canciones de una época dorada y de esplendor para el comienzo del rock argentino y la música popular. La nueva ola, esa generación que renovó con un estilo fresco y juvenil, con exponentes como Leo Dan, Palito Ortega, Sandro y los del Fuego, Los Iracundos, Los Ángeles Negros, Blue Splendor y muchos más que siguen vigentes en la memoria como una época alegre en la vida de varias personas que vivieron aquellos años de juventud. Por tal motivo, Greguar y toda la troupe tienen preparada para brindar una noche de nostalgia y melodías con el espectáculo Evocación, que tendrá lugar hoy a las 21 hs en el Anfiteatro Buenaventura Luna. Oscar Benavento hará temas de Sandro, Mauricio Bustos interpretará a Palito, Luis Sosa a Los Ángeles Negros y a Leo Dan, más la intervención de Alejandra, quien hará su tributo a Estela Raval y Violeta Rivas y por supuesto, la impronta de Los Iracundos, harán del show un momento mágico que durará una hora y media. Sin embargo, el primer rockero sanjuanino y creador de The Juglars (a fines de la década de 1950), aclaró que "no se trata de un espectáculo de imitación, ni de ponernos el traje de Palito, sino que interpretaremos todos a nuestra manera, el repertorio de clásicas canciones que lo identifican pero que son de todos los tiempos y por las cuales todos vivimos muchas cosas", dijo Greguar. "Es un homenaje a todos estos grandes artistas que renovaron la música, por eso se trata de un recordar y un revivir. No solo la gente, a nosotros como músicos nos pasa lo mismo, nos hace volver a nuestros 20 años. Sin dudas, la nueva ola ha dejado una huella importante de la vida cultural, no solo de San Juan, también del país", agregó el guitarrista, quien integró a Los Iracundos por Siempre junto a Adelmo Alé hace 20 años.