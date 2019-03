Talento desbordante. Con obras de grandes compositores de la música universal, Douglas lució su experiencia en el piano Steinway.



Si el viento frío y tormentoso dominaba el exterior, en la sala del Teatro del Bicentenario existía un microclima cargado de calidez, con atmósferas singulares marcadas por la exquisita ejecución musical que transmitía el artista Barry Douglas en el piano Steinway del complejo cultural. Al igual que hace un año atrás, cuando le tocó a Dmitry Masleev (el joven pianista ruso) abrir la temporada 2018 -la segunda desde que fue creado el teatro- en esta oportunidad, el honor lo tuvo Douglas quien demostró que sus títulos y reconocimientos no son meros trofeos decorativos. Por algo -y no es menor el dato- es el medallista de oro en la Competencia Internacional Tchaikovsky de 1986, catalogado como el primer pianista no ruso en poseer tamaña mención desde Van Cliburn en 1958.

Con una experiencia sólida y talento perfeccionado, el músico irlandés desplegó un repertorio exigente con destacadas piezas de los máximos autores que dio la música universal. De Tchaikovsky, tal como estaba previsto en su propuesta, ofreció "Las Estaciones" y la "Gran Sonata" en la primera parte. Después de un intervalo, vino la Sonata Appassionata en fa menor de Beethoven; y concluyó su actuación con los "Momentos Musicales" de Rachmáninov. En aproximadamente una hora y media de concierto, Douglas desplegó una bella descarga de sensaciones y armonías con un sonido delicado, potente y lleno de vitalidad. La manera de interpretar, con una naturalidad que se vislumbraba en sus movimientos y gestos, daban un espectáculo cautivante. El público -que asistió con invitaciones gratuitas a la función- mantuvo un silencio absoluto y respetuoso. Para aquellos oídos más sensibles y conscientes de las notas musicales, experimentaron profunda emoción interna al apreciar las melodías, los silencios y los tempos que orquestaba el pianista. El primer espectáculo de temporada tuvo su cometido en ofrecer una noche musical de buen nivel.

Sentimientos a flor de piel. El artista irlandés mostró mucha expresividad generando climas de intimidad en cada movimiento.



FOTOS MARCOS URISA

El público asistió con invitaciones gratuitas para la primera función del año al TDB.



Clase Magistral