La tendencia de los shows tributo a los grandes íconos del rock nacional por parte de músicos independientes, no es una novedad, es cierto. Pero este último tiempo, las propuestas dedicadas a los consagrados se diversifican y cada banda local le da una impronta propia y una identidad particular desde lo sonoro y lo interpretativo. No basta con recrear un recital entero hay que también darle un toque más personalizado. Al menos es lo que termina resultando en shows tributo a Los Violadores, a Fito Páez y a Enanitos Verdes por citar casos recientes. Ahora, llegan dos nuevos encuentros, coincidiendo en la misma noche. Este viernes 22 de septiembre, los rockeros y rockeras de alma y corazón podrán optar por el show tributo a La Renga, de la mano del grupo La Terca y del show tributo a Los Piojos, por parte de la agrupación Morella.

Por el lado de La Terca, integrado por Franco Díaz en guitarra y voz, Leo Díaz en batería, Roberto Martínez en bajo, Carlos Porra en armónica y Matías Chávez en saxo, consistirá en un recorrido por las canciones más conocidas de la legendaria formación, alrededor de unos 30 hits.

El deseo de rendirles homenaje viene de una infancia y una juventud marcadas con una huella profunda desde las letras a los acordes de la banda de Mataderos, liderada por Gustavo "Chizzo' Nápoli. Franco, el líder de La Terca dijo a DIARIO DE CUYO que "la música de La Renga nos impulsó como una guía para comenzar a hacer rock y así nació La Terca. Es un homenaje a las canciones que nos gustan, que desde chicos venimos cultivando y haremos dentro de todo lo posible un recital de lo más genuino y original', contó el guitarrista.

Además, la banda presentará algunas canciones de su álbum "Armado hasta los dientes' y algunos adelantos de su próximo EP también con canciones de autoría propia. "La impronta que le queremos dar es reunir a gente grosa de San Juan y habrá condimentos interesantes, sobre todo de la participación del público, que nos envió fotos y videos de sus vivencias en los recitales de La Renga y serán mostrados en pantalla gigante, un compilado que resultará muy copado a la vez que estemos tocando en el escenario', explicó el vocalista. Este show que tiene como título "Fiesta Renguera' tendrá la participación especial de Sergio Manganelli en bajo, Willy Herrera en guitarra, Matías Riveros en teclados y Nicolás Mercado en trompeta. La cita es a las 21 hs en Hugo Espectáculos (España 70 sur). Entradas: $2000. Anticipadas en Farmacia Echegaray, Hoffman instrumentos musicales y en Masticket.ar.

Morella, por su parte, está integrado por Gerardo Elizondo en saxo y guitarra acústica, Manu Cano en batería y percusiones, Jorge Sastre en bajo y coros, Franco Rapari en guitarra y coro, Marcos Godoy en guitarra, Gustavo Fredes en voz principal y armónicas, Lucas Regalado en teclados y efectos y Rogelio Calvo en trompeta y percusiones. Es un formato creado especialmente para el tributo a Los Piojos, sumando a algunos integrantes de la banda Armandos y que cuenta con la dirección musical de Lucas Regalado.

La Terca, tributo a La Renga.

"Este proyecto se ha ido formando de manera gradual durante casi un año, a medida que se reunían músicos que no solo tuviera habilidades, sino también esa "pasión piojosa" para interpretar en vivo con toda la fuerza. Y también que pudiera llevar su música en formatos acústicos y más íntimos, añadiendo además su propio toque distintivo, en línea con lo que solía hacer esta prestigiosa banda argentina antes de su separación hasta el año 2009. Todos recordamos lo que eran esos rituales, que tantas veces también trajeron a nuestra provincia', comentó Jorge Sastre a este medio.

"Lucas, es un apasionado piojoso desde la cuna, siempre soñó con llevar la música de los Piojos al público y crear auténticos espectáculos en vivo, la nostalgia fue el motor para que en estos meses, gracias a la colaboración y el impulso de Manija Producciones, dirigida por Jairo Moreno, que también desempeñó un papel fundamental como mentor', comentó el bajista. Después de este concierto, comenzará una gira por Mendoza, Catamarca y La Rioja.

El show será a las 22 hs en la Sala del Sol de Luna Morena (Avenida Rawson 1302 sur) con entrada a $2000 por EntradaWeb.