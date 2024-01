Martín Ku fue el encargado de usar su beneficio por haberse convertido en el líder de la semana y sorprendió a todos con su decisión.

El participante optó por salvar a Carla (que minutos después anunciaría que abandona el programa por decisión personal) y poner en la placa a Sabrina, quien quedó automáticamente nominada junto a Zoe, Licha, Alan, Catalina, Emma y Agostina.

De esta manera, será el público quien deberá elegir a su favorito para que continué en el juego con el resto de sus compañeros, y decidir qué participante es el nuevo eliminado del reality de Telefe.

Cara a cara de Emma con Cata tras su fuertísimo cruce

Lejos de que la fuertísima pelea que mantuvieron en Gran Hermano quedara en el olvido, Cata y Emma volvieron a protagonizar un momento de pura tensión después de que Santiago del Moro les pidiera tener un cara a cara a solas.

“Yo nunca tuve ningún problema con vos. Me puse triste porque no pensé que fueras a ir por ese lado, ni que íbamos a tocar temas sensibles para mí. Yo me sentí discriminado de parte tuya y de Agostina más. Vengo aguantando cosas desde que empezó el programa”, comenzó diciendo el participante, enojado por el insulto que le había lanzado su compañera.

Tras escucharlo, Cata tomo la palabra: “Soy una mina que va de frente, que nunca miente. Yo sería muy hipócrita si me sentara acá a pedirte disculpas. Yo te grité ‘te vas el domingo, put…’, es una palabra que está muy mal usada, pero me salió esa puteada aleatoria”.

“Vos viniste corriendo, me increpaste, me pecheaste y no me gustó nada. Eso lo va a ver la gente”, agregó, en una charla que fue subiendo de tono con el correr de los minutos.

Por último, el conductor intervino al ver que los jóvenes estaban muy nerviosos y la pelea continuó después de retirarse del lugar hasta tal punto que Emma se fue a su cuarto, angustiado.

Carla se va

Luego de haber dejado en claro en varias oportunidades sus intenciones de abandonar la casa de Gran Hermano, finalmente Carla Stéfano anunció que en unos días más dejara el reality de Telefe.

Así lo dio a conocer Santiago del Moro en vivo: “No vamos a decir qué día, pero la semana próxima vos vas a abandonar la casa. ¿Es así?”, indagó el conductor, para ver si la participante seguía manteniendo su postura.

Fue entonces que Carla se confesó frente a sus compañeros con lágrimas en los ojos: “Es así. Los motivos lo saben todos, lo sabés vos, lo sabe Gran Hermano, y cada vez que hablo del tema me emociono. Yo sobrestimé mi capacidad de desapego con mis hijos”, comenzó diciendo.

“Pensé que estar acá iban a ser unas vacaciones de mamá, que las iba a disfrutar, vacaciones mentales de tanta demanda que es tener cuatro hijos, y que la iba a pasar bomba acá, que no iba a extrañar tanto”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Desde el día 2 que estoy acá, que pasan los días y cada vez extraño más. Como está casa me humanizó mucho más de lo que soy, me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Si no soy feliz, no puedo brillar acá; entonces no tiene sentido”.