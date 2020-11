Este miércoles, en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) apareció la incógnita de un embarazo farandulero. "Hoy sí voy a confirmar un embarazo. Es una mamá primeriza. Es joven, talentosa y actriz. Está en pareja desde hace tiempo. Hemos trabajado mucho con ella, que tuvo una polémica el año pasado con alguien de la tele. Es bastante mediática", comentaba Ángel de Brito, intrigando a todos.

La noticia del embarazo ya llevaba varias semanas en poder del conductor, que se había enterado en octubre. Ni bien se enteró le escribió a la "involucrada" para confirmar el rumor, que resultó ser cierto. "En octubre le mandé un mensaje y me dijo: 'Sí, estoy embarazada, pero todavía no lo quiero contar. Aguantame un poco más, por favor'", contó el periodista, quien respetó el pedido de la actriz.

Pero la incógnita no duró mucho: minutos después, De Brito confirmó que la futura y feliz mamá es Noelia Marzol (33). La noticia además vino acompañada por un repaso de la historia de amor de la pareja que, como frutilla del postre, contraerá matrimonio en diciembre.

Mas tarde, en diálogo con LA NACION, la protagonista de Sex Virtual volvió a certificar la información y dio detalles del tránsito de los primeros meses de su embarazo. "Estoy de casi 10 semanas. No me estoy sintiendo muy bien, estoy con náuseas y muy cansada, pero sé que es normal. Se me juntó con el estreno de Auto Sex y las grabaciones de la nueva temporada de Millennials. Pensábamos que iba a llegar más adelante, pero estamos muy felices. Estoy con algunos miedos, pero creo que todo es normal. Y Rami se pone la 10, me da ánimos, me apoya... Estamos muy felices", reveló la actriz, que además aprovechó para compartir la noticia a través de sus redes sociales.

"Muy felices de contarles, o confirmarles, que estamos esperando nuestro primer hijx. Gracias a todos por los mensajes de cariño. Me hace muy feliz compartir con ustedes esta noticia. @ramiroarias13 bancandome en mis mil actividades ya nos acomodaremos!", escribió la actriz en su posteo en Instagram, que superó rápidamente los 100 mil likes.

Fuente: Gente