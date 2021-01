Noelia Marzol está disfrutando de su embarazo y cada vez lo deja más en claro, ya que a través de sus redes sociales postea tiernas fotos de su pancita. Sin embargo, en las últimas horas, realizó una revelación hot que tiene que ver con que las prendas de lencería ya no le quedan como antes.

A días de cumplir los 5 meses de gestación, espera un niño junto a su futuro esposo Ramiro Arias, la artista confesó que de a poco su cuerpo está cambiando y por su puesto, las curvas van creciendo. En ese sentido, declaró: "Es verdad que me cambió el cuerpo, no me entran las tangas. Pero entiendo que es un período de tiempo en que el cuerpo se amolda a algo nuevo".

En cuanto a los kilitos de más, que son indispensables durante el embarazo, la bailarina manifestó que “no permitirse engordar un gramo es ilógico”, y por suerte su pareja le repite todos los días lo linda que está, para demostrar que es natural y para qe no se sienta mal.

“A mí me pegó por morfar y estoy naturalizando mis cambios físicos hermosamente, así que estoy comiendo a full. Me dio por lo salado y los sanguchitos de miga me resultan adictivos en este momento”, comentó entre risas Noelia, en dialogo con Por si las moscas, y resaltaron cuáles fueron sus antojos durante estos meses.

Por último, la protagonista de Sex, viví tu experiencia resaltó que a su público no le importa si tiene más estrías, celulitis o “más pancita”, sino que a diarios la llenan de elogios.



Fuente: www.canalnet.tv