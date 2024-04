No te va a gustar (NTVG) regresa a San Juan para festejar sus tres décadas de música. La convocante banda uruguaya se presentará el próximo 26 de abril en el Estadio Cubierto Aldo Cantoni como parte de la gira que los llevará a San Luis y Mendoza, Neuquén y Bahía Blanca. El tour seguirá por países europeos y en la segunda parte del año volverá a otras ciudades argentinas para continuar el festejo que iniciarán mañana miércoles en el Estadio de Vélez Sarsfield, luego de tres suspensiones por razones ajenas a la banda.

Emiliano Brancciari, líder del combo que supo convertirse en un clásico del Río de la Plata alumbrando decenas de hits, conversó con DIARIO DE CUYO sobre cómo los encuentra este aniversario.



- ¿Cómo viven esta gira?

- Con mucha felicidad, las expectativas son grandes. Es un gira que nos tiene muy felices desde que empezó y encontrarnos con el público argentino, que tanto nos quiere y es tan apasionado, nos llena de expectativas.



- La gira incluye Europa ¿Cómo los reciben allá?

- Rebien, hace muchos años que vamos. Cuando vamos a tocar a países que no hablan español, hay un montón de gente local que sí habla el idioma y nos va a ver; y cuando vamos España hay una gran colonia de argentinos y uruguayos, pero también mucho público de toda Latinoamérica y el público español que nos sigue.



- ¿Cómo describirías el camino recorrido hasta ahora, en estos 30 años?

- Es un camino repleto de experiencias, donde nos hicimos hombres adentro de la banda. Empezamos con 16 años, llegamos a adultos, a tener hijos, a tener otras preocupaciones , pero siempre con la música que está por encima de todo; es nuestro motor, nuestro combustible, el hecho de querer superarnos artísticamente y darlo todo en cualquier escenario, ya sea para miles de personas o para un puñado.



- ¿Y la evolución musical? ¿Cómo la describirías?

- Nos fuimos abriendo a un montón de músicas que nos gustan, que nos gusta tocar. Es una banda de rock que hace una música muy heterogénea. Lo que nos motiva, lo intentamos tocar, pasa por nuestros filtros y se transforma en otra cosa. Hemos evolucionado, no sé para qué lado, realmente, pero intentamos siempre que lo que hacemos nos guste a nosotros y así poder defenderlo.



- De todos los desafíos ¿Cuál fue el más duro?

- En pandemia fue un gran desafío lo laboral, por supuesto, pero después, en lo humano, el haber perdido a un compañero en 2012 en un accidente (NdR: Marcel Curuchet, tecladista, quien murió en julio de ese año) fue el golpe más duro de toda nuestra carrera, que supimos encarar en grupo y que fue lo mejor que pudimos haber hecho, hacerlo juntos y seguir tocando.



- Y que siguiera presente Marcel en estos 30 años...

- Sí, por supuesto. El está, está porque continuamente lo nombramos, porque tocamos música que él tocó con nosotros, la gente lo recuerda, nosotros también.



- ¿Cuál creés que es la clave para la permanencia de NTVG?

- Hay muchos ítems que son importantes, no sé decir cuál es la clave porque obviamente no tenemos ninguna fórmula, pero sí te puedo decir que el hecho de cuidar el grupo humano, primero que nada, también cuidar al público, respetar a la gente que te va a ver, darlo todo cada noche que tocamos, intentar superarnos a nivel artístico o lo que nosotros consideramos que es superarnos trabajo a trabajo y la perseverancia... Dar todo por esta vocación, que es lo que amamos, y valorar lo que nos toca, porque en estos tiempos y en estas latitudes es muy difícil trabajar de lo que uno quiere y a nosotros nos pasa, trabajamos de lo que amamos y encima con seres queridos, hay que valorarlo mucho.



- Si pudieras volver a algún punto de la carrera ¿Qué cambiarías?

- No, no cambiaría nada, porque siempre hicimos lo que nuestro corazón dictaba. Personalmente sí, como no haber fumado nunca tabaco, porque dejé hace 13 años y desde que lo hice me di cuenta que mi instrumento, que es la voz, mejoró muchísimo, pero perdí muchísimo tiempo por fumar tabaco.



- ¿Cuál sería el mensaje para los fans que los acompañan desde el principio?

- El mensaje es agradecimiento y asegurarles que vamos a dar todo cada vez que toquemos. También, gratitud, porque les debemos todo.



- Decías que el público argentino es apasionado ¿Qué otra característica tiene?

- Que canta de principio a fin. Y que es protagonista de los shows, igual que la banda, eso se disfruta muchísimo. Es distinto al de otros lugares. Hay otro tipo de cariño y efusividad, es diferente, la verdad. Todo el mundo resalta que es diferente el público argentino, cumple siempre.



- ¿Estas décadas te dejan alguna lección?

- Aprendimos a cuidarnos, después de lo que pasó con Marcel, todos pusimos un poquito más de atención en un montón de cosas y eso lo dio la experiencia.



- ¿Cómo analizás a NTVG en la industria de Uruguaya y de ahí a Latinoamérica?

- Somos una banda, por suerte, muy querida, muy popular, que sale a mostrar lo que se hace en Uruguay, donde hay un montón de artistas talentosos y nosotros tenemos la suerte de salir y de ir a varios países y generar curiosidad sobre qué se hace aquí, donde hay muchos más artistas que hacemos cosas buenísimas.



- Hicieron muchas colaboraciones ¿Destacás alguna?

- Sí, hemos colaborado con un montón de gente, muchos artistas que queremos y admiramos. Si tengo que rescatar en particular, nombraré dos que no son músicos, que son Mario Benedetti y Eduardo Galeano, que participaron en canciones nuestras y creo que eso fue lo máximo. Obviamente que hay músicos de todo tipo, músicos que admiramos y queremos, pero el hecho que hayan aceptado participar Mario y Eduardo nos llenó de orgullo. Fue en 2006 en el final de la canción "De nada sirve" y en 2010 en una versión "Nunca más a mi lado", para una campaña contra la violencia de género, donde él empieza recitando en esa canción. Esas dos experiencias me las quedo como mis favoritas.



- ¿Cuál es el mayor logro de la banda en estos primeros 30 ?

- Mantenerse junta. 30 años es un montón, es nuestro mayor logro, además de sentirnos queridos y respetados por mucha gente.

> EL DATO

NTVG. Viernes 26 de abril, 21.30 hs, en el Estadio Cubierto Aldo Cantoni. Entradas: Desde $25.000 en venta en tuentrada.com y Cultura under.