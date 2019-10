Los Rancheros vuelven con todos sus éxitos a celebrar 30 años de trayectoria y a reencontrarse con los sanjuaninos. El líder de la banda, Meno Fernández, habló con DIARIO DE CUYO sobre el presente de una banda que está fuertemente identificada con el rock romántico.



- ¿Cómo están parados en estos 30 años?



- A nivel familiar y a nivel país. Rancheros superó una barrera del tiempo, manteniendo los músicos originales, manteniendo una personalidad y un estilo, algo que es muy difícil, porque los años y la moda son crueles y pueden comerte. Nuestro estilo es inalterable y porque también la gente quiere de nosotros eso.



- ¿Son conscientes que el público de esas clásicas canciones de sus primeros discos las siguen escuchando?



- Sí, porque nuestras canciones no se agotan. Hace unos años sacamos un compilado con músicos invitados que se llama "Canción sin tiempo". Eso redondea lo que somos en realidad, son canciones atemporales por eso "El Che y los Rolling Stones" nace todos los días cada vez que se escucha, al igual que "El mensaje del río", "Será", "Sin solución" nacen todos los días.



- ¿Sienten que no envejecen con el paso del tiempo?



- Debemos agradecer a la vida y poder seguir trabajando en lo que uno ama. Que la gente siga aceptando lo que uno le brinda. Como músico sigo teniendo la misma vitalidad, energía y capacidad creativa que desde el primer día siento que cada vez canto y compongo mejor.



- ¿Con Fugitivos hay un retorno a una estética del rock de los sesenta?



- Es una canción típica que empecé a componer con la guitarra en mi casa. Me pareció fluida, linda y muy derecha, la guardé en el grabadorcito, se la mandé a los chicos, después se le puso un power extra como para que garpe rítmicamente, nos pareció que está muy buena para darle empuje con un riff veloz de bajo y guitarra y con una letra de fuga o escape, tiene ese aire de la serie de Batman o de Misión Imposible de la tele de los años 60. Sin querer damos vuelta en eso, que dos parejas prefieren escaparse para hacer una nueva vida en otro lugar.



- ¿Qué cosas cambiaron en la manera de grabar que hay hoy respecto de los 90?



- Lo que no se puede cambiar en la música es la conexión con la composición. Con una computadora hoy podés hacer de todo, pero no te genera alma, sentimiento, transpiración; en cambio eso nace del ser humano y es lo que tiene Rancheros. Cuando hay que tocar batería, Ricky va y toca la batería, no la programa en la compu, Julián toca el bajo y Miguel la guitarra. A veces nos apoyamos en algunos sonidos programados como loops, pero eso es después en el laboratorio, ahora, en cada disco hay puesta sangre humana. Hoy cualquier pibe saca un disco de reggeaton y con un dedo programa bajo, teclado, cuerdas, corrige voces y jamás tocó un instrumento en su vida. Eso a la larga se siente. Por eso nosotros hacemos todo con humanidad.



- ¿La balada romántica rockera es una bandera que nunca dejarán?



- Sí, nos encanta ser abanderados del rock romántico. No olvidemos que el rock argentino empezó así con "La Balsa" o "Muchacha ojos de papel", "El oso", todas nacen desde lo romántico, después, que se ponga más rockero, más contestador o más reventado también es válido, pero la esencia del rock argentino es tanguera y estamos orgullosos de ser así.



DATO



Los Rancheros. Jueves 3 de octubre a las 21 en el Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entrada: $500 a $600. Anticipadas: www.eventbrite.com, Maxi Brant Mall, Hoffmann Instrumentos, boletería del teatro.