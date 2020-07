En una jugada arriesgada pero con altas expectativas y con la visión puesta a crear las condiciones que propicien un futuro mercado provincial, en pocos días abrirá sus puertas la galería Artify. Se trata de un emprendimiento privado que se constituirá como un espacio de exposición, difusión, venta y adquisición de obras de arte de autores sanjuaninos. Después de la experiencia que hizo Mario Pérez junto a Hugo Vinzio en 2010 en el Hotel Del Bono Suite, pasaron diez años para que un nuevo proyecto de estas características tuviera otra oportunidad. El próximo 29 de julio (fecha especial dado que se conmemora el 130º aniversario del fallecimiento de Vincent Van Gogh) será la inauguración de este espacio que ofrecerá la primera muestra pictórica: 'Vestigios-Archipiélago' del pintor y muralista Iván "Fito' Manrique.



Está ubicada en el entrepiso del Hotel Del Bono y será gestionada por la artista plástica Jamile Apara, quien fue elegida como galerista y administradora por un grupo inversor local de capitales privados. "Al evidenciar esta ausencia de un mercado de arte sanjuanino, surgió la necesidad de crearlo, dado que disponemos de una carrera universitaria en artes visuales y de mucha producción local', contó la conductora del espacio, también flamante directora de la Estación Cultural San Martín, de Capital.



Entre sus objetivos, dijo que buscará conformar un ecosistema que una a los hacedores reconocidos y emergentes con el público, conectando también a futuros compradores, coleccionistas e inversores, locales, nacionales e internacionales. Con esta meta trazada, intentará reactivar ese aspecto de la escena provincial, que durante años se ha visto truncarse la proyección de los creativos con intentos de conformar un mercado.

"Es una decisión muy arriesgada, sin embargo, está tomada y es una fuerte apuesta a futuro'. Jamile Apara

Una vez inaugurada, la galería estará dispuesta a recibir pinturas, dibujos y grabados que tendrán exposición y venta. El espacio físico (de unos 80 metros cuadrados) podrá albergar como máximo unos 15 cuadros aproximadamente dependiendo de las dimensiones de los objetos.



Por último, la galerista resaltó que "Si se hiciera un estudio de mercado para planificar una venta con la pandemia, es la época menos oportuna para abrir una galería. Es una decisión muy arriesgada, sin embargo, está tomada y es una fuerte apuesta a futuro. La comunidad artística está pasando por un momento muy difícil y con un estado de informalidad preocupante. Por lo tanto, abrir la galería arrojará luz, generará una movilidad y visibilización de los artistas muy necesario'.



Paisajes del recuerdo



La muestra "Vestigios-Archipiélago se compone de 13 cuadros creados por Iván Manrique. A partir de recuerdos, añoranzas y la memoria desde un lugar profundo de nostalgia en las vivencias de su autor, hay una serie dual donde aparecen la Ciénaga, un rincón natural propio de Jáchal y por otro lado, la geografía de adobe del pueblo de Huaco. "Las rocas, la geología, el esqueleto de un pez de río, una compuerta de canal de riego. Hago una puesta en valor de lo antiguo, del paso del tiempo', comentó el pintor nacido y criado en Jáchal. Pese a que esta colección inició en 2018, fue con la llegada de la pandemia cuando la mayor parte de su producción tuvo un alto rendimiento creativo: "Fui privilegiado por quedarme en casa y poder trabajar al máximo. El encierro me permitió producir mucho. Estoy acostumbrado a tener contacto con la naturaleza, los lugares abiertos y al contrario, el encierro no me limitó, sino que me dio un cambio de mentalidad y pude escaparme más en el dibujo abstracto, y fue un refugio que encontré'.



Manrique -agradecido por la ayuda del departamento de Artes Visuales de la UNSJ, de los pobladores de Jáchal y de su familia que lo acompañaron en toda esta tarea creativa- tiene una mirada positiva ante el surgimiento de Artify: "El hecho de estar en la galería, es todo un honor para mí, ya que también es mi primera exposición individual. Es importante que existan empresarios que valoren el arte sanjuanino y que permitan que los reconocidos y también los nuevos puedan vender sus obras. Este lugar motorizará a muchos de nosotros. Será una ventana al mundo', comentó. Y agregó: "La posibilidad de desarrollar un mercado no es lejana'.

Antecedentes históricos

Las galerías de arte, resultaron experiencias de corta duración y no tuvieron constancia en la provincia. La artista plástica Silvina Martínez, conserva el registro de la Galería La Cigale de 1953, conducida por Federico Blanco. Luego, por los años '70 funcionaban la casa Emma Soffici en calle Aberastain 413 sur y La Galería Lola Mora, por Entre Ríos 219 sur. En los años '90, trabajaba la Galería Ático, por Avenida Ignacio de la Roza, al lado del Hotel Nogaró (hoy Hotel Provincial). En 1993, Imagen estuvo por Calle Sarmiento entre General Paz y Córdoba, dirigida por Mabel de Alcoba, pero duró cuatro años. Una de las más recordadas fue el espacio de la Antigua Bodega gestionada por Azucena Juárez de Chirino, se estima que funcionó de 2004 a 2006. En 2010, se constituyó la Galería Hotel Del Bono Suites, con la cooperación de la Municipalidad de Capital y la iniciativa de Mario Pérez y Hugo Vinzio, pero también tuvo muy poca duración. Hoy, en ese mismo lugar funcionará ahora Artify. De 1999 a 2001, Fundación Exedra y Alianza Francesa de San Juan, realizaban un evento anual de muestra y venta de obras de pequeños formatos a modo de feria. Por ahora, hay espacios más inclinados para la exposición y hasta el enmarque de los cuadros, pero con otro tipo de orientación y perfil, dejando a la comercialización como un servicio secundario. En esta franja figuran la Casa VMA (Vino, Montaña y Arte), en Zonda, que tiene como propósito incentivar el coleccionismo; Galería Parral, Arquitectura & Arquitectura, Bunker y Casa Roja, por citar algunas, con propósitos de creación, exhibición y formación.

Apertura



29 de Julio a las 17hs. Alicia Garcés dará la disertación "La paradoja de Van Gogh'. Visitas guiadas (gratuitas) con cupos limitados. De 14 a 18hs de miércoles a sábado en Mitre 73 oeste.