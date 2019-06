Según la tradición de la agencia, una crisis global de "amenazas externas" puede ser inminente en cualquier momento y en cualquier lugar del planeta Tierra. La presencia extraterrestre está oculta pero no por mucho tiempo y a veces, pueden estar más cerca de lo pensado. Para las misiones extremas, están los "Hombres de Negro". La cuarta entrega de la saga del cómic (creado por Lowell Cunningham) Men in Black, estrena pantallas esta semana en las salas locales. En un "reseteo" de la franquicia cinematográfica, ya no están el Agente K (Tommy Lee Jones) y el Agente J (Will Smith); en su lugar ahora los protagonistas son Chris Hemsworth y Tessa Thompson quienes, se ponen el traje y los anteojos oscuros para continuar la trama con nuevas aventuras. Siguiendo con el propósito de proteger el planeta, la trama gira en Londres, con la Agente M y el Agente H, que enfrentarán a un peligroso enemigo que atenta contra la organización, causado por un saboteador alienígeno. La Agente M (Thompson) es la nueva recluta para resolver un asesinato, pero la situación es solo el comienzo. Lo curioso de esta película, es desde lo actoral, la dupla protagónica que ya está bien aceitada luego de la experiencia anterior que tuvo en "Thor: Ragnarok". Según Hemsworth: "Esto ayudó a que la química entre los personajes haya fluido. Tuvimos una conversación sobre cómo sería el papel, quién sería la chica y ella estaba en lo más alto de la lista. Querían algo diferente para la dinámica de la película, para la química de la misma. Ha sido muy divertido", contó en una entrevista. Por su parte la actriz hace la comparación con sus antecesores: "La relación entre Tommy y Will durante las tres películas se basa en que cada uno aprende cosas del otro y al final son mejores, y sus personajes crecen por el hecho de estar en la compañía del otro. Es una de las peculiaridades de esta franquicia".



El elenco cuenta además con reconocidos actores como Liam Neeson, en el papel del jefe de la sucursal de Hombres de Negro en el Reino Unido; Emma Thompson, quien interpreta a la jefa de la sucursal estadounidense; y Rebecca Ferguson, como una alienígena temeraria. La mezcla de ciencia ficción, acción, comedia y efectos especiales vuelve a ser la apuesta fuerte para este título que busca tener un refresco, pese a la exitosa trilogía anterior que fue bastante taquillera con una recaudación acumulada de 589.3 millones de dólares en todo el mundo, con la primera entrega y más tres nominaciones a los premios Oscar. Ahora es el turno de la dupla Hemsworth-Thompson quienes deberán convencer a los fanáticos y estar a la altura de la saga consolidada que tiene muy arraigada en el recuerdo de los seguidores, los personajes anteriores.

El segundo estreno, "Ni en tus sueños", una comedia romántica con Seth Rogen y Charlize Theron.