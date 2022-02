Cuando Netflix estrene Blonde, una controvertida "bioptic' de Marilyn Monroe, Ana de Armas se sumará a la lista de las mujeres que interpretaron la vida de la famosa actriz. La versión del gigante del streaming está basada en la novela de la novelista estadounidense Joyce Carol Oates dirigida por Andrew Dominik y es más oscura de lo que pensaban y con escenas que hasta se plantearon censurar. La terminaron de rodar en 2019 y después de varios aplazos será estrenada este año.



El trabajo que tuvo que hacer la actriz cubana debe haber requerido un gran desafío para ella. Algo a lo que debe haber apostado por el tipo de figura que representaría y porque viene de probarse en dentro de la franquicia de 007 y ya había dicho que no se sentía cómoda en el género de acción.



La actriz de 33 años, que comenzó a actuar en España haciéndose conocida por El internado, decidió un día cruzar el charco y estudiar inglés, logró colarse por una ventana a Hollywood, ganarse su lugar y conseguir roles que no tengan que ver con su origen latino. Saltó a la fama por su participación en Blade Runner 2049 (2017) y por Knives Out (2019), fue nominada al Globo de Oro. Habrá que esperar a ver Blonde para saber si ponerse en el cuerpo de una leyenda le permitirá sumar -o no- un nuevo logro a su trayectoria.

LOOKS

Ana de Armas ha refinado su estilo con cada alfombra roja y se permite jugar con peinados y tonos. En el make up destaca los labios.