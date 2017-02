Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, publicó un extenso y conmovedor texto en la página oficial del grupo en el que confesó que tuvo una recaída en su cáncer de colon, luego de haber anunciado en abril que estaba "limpio".



"Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0. En los scaners no se veían tumores. El cangrejo (por el cáncer) estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso. De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor", comienza el texto.



Más adelante en el texto, el español, de 50 años, se mostró optimista: "Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios".



"Y al cangrejo, como vengo haciendo desde que le conocí, le dedicaré solo 5 minutos al día, aunque eso sí, durante las actuaciones me acordaré de María, de Andrés, de Lino, y pensaré en todas aquellas personas a las que el bicho se llevó por delante. Y también en todas aquellas que como yo lo siguen toreando día a día. A todos van dedicados los conciertos de este año", agregó Pau Donés con valentía.