El escandalo protagonizado por Will Smith y Chris Rock en la gala del domingo de los Premios Oscar sigue dando de que hablar. En dicha gala Smith golpeó a Rock tras un chiste sobre el corte de pelo de Jada Pinkett Smith, esposa del ganador del Oscar a Mejor Actor por su papel en "King Richard".

Lo que casi todo el mundo ha visto han sido las mismas imágenes repetidas una y otra vez, las que se mostraron durante la retransmisión de la gala por el canal ABC (que en EE UU llegó a censurar los insultos que Smith gritó desde su asiento una vez propinado el golpe). Hasta que ha empezado a circular a través de TikTok un vídeo tomado dentro de la gala que muestra lo sucedido desde otro ángulo.

El video, que comienza cuando Will Smith regresa a su asiento tras golpear Chris Rock, está grabado desde unos asientos detrás de la pareja. En él puede verse la reacción de Jada Pinkett Smith después del golpe. Cuando el humorista recién golpeado dice "Will Smith acaba de darme una paliza", la actriz se inclina hacia delante en lo que parece un gesto de risa. Mientras tanto, Smith empieza a gritar a Rock exigiéndole que no mencione el nombre de su mujer "con su puta boca".

Despues de eso Rock vuelve a realizar otro comentario que genera la risa incomoda de los presentes, y la misma Jada parece volver a reírse del tema.

Aunque el vídeo se ha viralizado a través de TikTok, también ha llegado a otras redes sociales como Twitter o Instagram. En esta última ha sido el actor Michael Rapaport quien lo ha compartido. En la voz en off automatizada del vídeo se lee el rótulo que indica "Este es un ángulo que la mayoría de la gente no ha visto. Fijense en la reacción de Jada".

Fuente: Ambito