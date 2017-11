Natacha Jaitt (41) y Diego Latorre (47) tuvieron un affaire que terminó en un escándalo judicial cuando la historia salió en los medios. El periodista deportivo le inició una causa por extorsión en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40. La conductora radial fue procesada tras la declaración indagatoria y su defensa debía presentar esta semana una apelación.

Antes del procesamiento, las partes habían realizando una mediación. Unas semanas después, se filtró un audio sobre la charla que mantuvieron Jaitt y Fernando Burlando, el abogado de Latorre. Ellos negociaron los términos de un pacto de confidencialidad, que finalmente no se cumplió.

Ahora apareció un nuevo fragmento de ese encuentro en el que discuten detalles del acuerdo. Aunque ninguno de los protagonistas de este escándalo podía salir a hablar del tema de manera pública, el letrado le explica que Yanina Latorre iba a seguir apareciendo en los medios con su marido por sus compromisos laborales. Por esta grabación, Natacha le iniciaría una nueva denuncia a Burlando por "violencia verbal de género".

A continuación, el diálogo entre Jaitt y Burlando:

Primera parte:

Burlando: —Te pido por favor

Jaitt: —Te digo que ahora van a enfocar el chico

Burlando: —Hay un pacto de confidencialidad, ya está, que no puedo hablar

Jaitt: —Confidencialidad

Burlando: —Si lo rompo, me multan y me denuncian

Segunda parte:

Burlando: —Sí, vos no me vas a aclarar qué es lo que yo necesito

Jaitt: —Dale, Fer, dale

Burlando: —Si no puedo confirmar es todo al pedo. Nos vamos todos. Me hacen perder tiempo a mí. Estoy hasta las pelotas

Jaitt: —Me emociona ir

Burlando: —Bueno, pero yo facturo tres palos por mes y vos no, yo los facturo

Jaitt: —¿Y qué?

Burlando: —Estoy acá como un pelotudo, entonces quiero que me escuches

Jaitt: —Hace un mes que lo quiero arreglar

Burlando: —Quiero que me escuches

Jaitt: —Dale

Burlando: —Hay cosas que Yanina, sí o sí, te digo una cosa, esto no es un pedido de Yanina ni de Diego. Hay cosas que va a tener que hacer sí o sí. Por ejemplo, ir al Bailando, estar con su marido en el Bailando

Jaitt: —Yo no digo eso

Burlando: —No quiero críticas

Jaitt: —Basta Burlando

Burlando: —Oíme, quiero ser claro y después no quiero quilombo. Ojo, como te estoy hablando a vos, también lo hago con él

Jaitt: —Espero que sí

Burlando: —Escuchame, yo no tengo problemas que vos en el día de mañana vayan 70 cámaras

Jaitt: —No, no

Burlando: —Pero va a pasar, boludita. Quiero que me escuches. El morbo de la gente es "y los videos…."

Jaitt: —Si ya sé…