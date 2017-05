A mediados de abril, Marta Bilska tomó las riendas del Coro de la Universidad Católica de Cuyo (UCC), agrupación integrada en su mayoría por estudiantes de dicha universidad privada, que a lo largo de tres décadas de existencia cosechó grandes logros. Junto a ella, el coro entró en una etapa de preparación interna y adecuación entre los coreutas y la nueva directora, que ocupa el espacio dejado por María Elina Mayorga, quien se desempeñó desde 1986 hasta el año pasado, cuando se jubiló. Justamente fue Mayorga quien la propuso a la casa de altos estudios, luego de una charla extendida que ambas compartieron durante la producción de Carmina Burana para la inauguración del Teatro del Bicentenario, obra en la que participaron (además del Beruti y el Villicum) el coro de la UCC y también el de la UNSJ, donde Bilska es asistente de dirección e integra la Cuerda de Contraltos. En ese encuentro fue gestándose la posibilidad de tomar las riendas del elenco vocal de la Católica, si bien la docente polaca que reside en la provincia hace tiempo ya había tenido la oportunidad de conocerse con Mayorga en las varias ediciones del San Juan Coral.



Designada por el Consejo Superior de la Universidad Católica con vigencia hasta el 31 de marzo del 2018, Bilska es licenciada de la Academia de Música Feliks Nowowiejski en Bydgoszcz, Polonia; Facultad de Vocalística y Actuación; carrera de canto; especialidad en oratorio y canción lírica. Tiene estudios de posgrado y es magíster en Conducción de los conjuntos vocales y vocales e instrumentales.



Con los ensayos en marcha y trazando perspectivas para los futuros rumbos de la agrupación, la flamante directora habló con DIARIO DE CUYO: "Llevamos semanas de ensayos intensos desde que asumí. Nos estamos conociendo, es una etapa agradable, aunque siguen extrañando a su anterior directora, pero hay muchas expectativas por lo que estamos haciendo", dijo la profesional, que en cuanto al plan de trabajo precisó que si bien el coro debe servir para la propia universidad y sus compromisos institucionales, "también está inserto en una sociedad, así que queremos abrirnos a la comunidad y ver qué posibilidades hay para trabajar junto a otros coros de universidades católicas del país". Y sobre el repertorio a abordar, explicó que "nuestro elenco es un gran instrumento musical vocal y en base a cómo suenan estas voces, sabremos qué repertorio queda bien para interpretar. Tampoco puedo obligar al elenco a cantar algo que no le guste. Creemos que podemos llevar tranquilamente por igual repertorio académico y popular; pero también nuestro deber es enseñar a la sociedad que las obras académicas no son aburridas.

Transmiten emociones hermosas que nos puede enriquecer a todos. Estoy convencida que podemos elegir ambos caminos".



El elenco está conformado en la actualidad por 30 coreutas, aunque el número puede incrementarse, ya que se preparan audiciones para sumar nuevas voces. "Este año es para concentrarnos, a entendernos y prepararnos. Ha tenido un gran desempeño en todo este tiempo y un nivel muy alto. Hay desafíos, porque no quiero andar por debajo de la línea de los logros obtenidos. Una vez que nos hayamos conocido, estaremos listos para participar en concursos o en festivales el año que viene", expresó. Mientras tanto, ya tienen una invitación para ser parte del recital a beneficio de la construcción del templo Schoenstatt de San Juan.

Y el 17 de septiembre, fecha de celebración del aniversario de la UCC, será protagonista de un concierto especial para tal ocasión.

Entrevista / En la UNSJ y la UCC



"Tenemos objetivos en común"





- ¿Genera conflictos ser parte del Coro Universitario de la UNSJ y el de la UCC?



- No creo. No hace falta buscar problemas porque en el ambiente musical tenemos objetivos en común. No pienso en términos de competencia, sino en complementarse. Son diferentes coros con distintos colores y lugares de trabajo, pero el propósito es el mismo. Son instrumentos que suenan diferente, pero se pueden complementar. Todo se puede lograr, no hay muchos inconvenientes para la producción. Podré cumplir en estos ámbitos y daré lo mejor de mí para ello.



- ¿Cuenta con apoyo de ambos elencos?



- Sí, tengo mucho apoyo de los cantantes y de mis compañeros de trabajo del Coro Universitario (UNSJ), ellos saben mi manera de trabajar, me desean lo mejor. Eso me da seguridad y confianza de que mi decisión fue buena. Además, siempre habrá varias oportunidades para trabajar ambos coros juntos, como lo fue con Carmina Burana.

Momentos como éste son enriquecedores para los coreutas. Es muy bueno explorar este camino de complementar, en vez de tener la actitud de quitarnos espacios.



-¿Hay diferencias sustanciales entre uno y otro?



- El objetivo es común: transmitir las emociones que produce una obra musical a la sociedad.

La diferencia es el estilo. Trabajo con la misma materia, pero las voces suenan diferentes. El Coro Universitario tiene un timbre más maduro, ya que son adultos y con una amplia franja de edad. Es oscuro y más pleno. Pero en el Coro de la Católica, las voces son más claras, más juveniles y en plena formación.