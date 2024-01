Luego de brillar en 2022, su debut en ese escenario, Omega desplegará mañana sus hits en Cosquín Cuarteto, por segunda vez como la única foránea invitada a la gran fiesta cordobesa, que toma la posta de la folclórica que culmina hoy. Será sobre las 21 hs y con ese fin partirán en la madrugada del lunes (tuvieron varios shows este fin de semana en la provincia), compartiendo viaje y emociones con más de 100 comprovincianos que compraron el paquete de pasajes y entrada para ir al show.



"Llevamos dos colectivos de gente, primera vez que lo hacemos. Nos van a acompañar, verán el detrás de escena nuestro, la prueba de sonido y cuando termine el festival nos volvemos, vamos en el mismo colectivo todos. Decidimos poner pasaje y entrada a costo para que nos acompañen, porque ese público se lo merece. Y para nosotros es fantástico saber que hay casi 150 sanjuaninos haciéndonos el aguante, sin contar los que van aparte o ya están allá", contó a DIARIO DE CUYO Ale Flores, para quien "gracias a Dios y a la gente de San Juan tenemos trabajo acá todos los fines de semana, es una bendición".



Más que entusiasmado está el combo con este regreso al epicentro de la movida cuartetera, cuya organización -dijeron- los contactó con suficiente anticipación, asegurándose su presencia (en 2023 ya habían asumido otros compromisos y no pudieron ir), una convocatoria que los halaga.



"Para nosotros ser el único grupo de afuera, porque son todos de Córdoba, es un orgullo muy grande. Más allá de que hemos compartido escenario con todos esos artistas y tenemos una relación, rozarnos con ellos, estar en el festival más importante que tienen, que nos hagan parte del cuarteto es un logro muy importante. Y para la provincia también, porque cuando se habla de Omega se habla de San Juan", declaró el músico. "Es una plaza grande, un lugar donde están los número uno, es ir a la selva", sonrió y destacó la buena recepción de todos los involucrados en este encuentro. "La vez que hemos tocado en Córdoba nos han tratado de maravillas", describió, sin dejar afuera al público. "El cordobés cuida mucho el cuarteto. Les gusta mucho lo de ellos y está muy bien. El bailarín de cuarteto es como el fanático del fútbol, sigue a su grupo a todos lados y a nosotros nos abrieron las puertas y siempre nos acompañan, nos preguntan por las redes cuándo volvemos, nos dicen muchas cosas lindas y eso nos da energía para volver, porque por más plata que pongás, si la gente no te da el OK, no hay caso", valoró.



Consultado sobre cuál cree que es la llave con la que lograron abrir esa puerta, Flores fue contundente: "¡Ganas!". "Para nosotros cada actuación es algo nuevo, como la primera vez. La mayoría de los productores nos conoce desde chicos, de cuando ellos venían con las bandas y nosotros los molestábamos para hacer un tema, para ser soporte... Nos vieron crecer y ahora se sorprenden de ver una banda de afuera de Córdoba que ame tanto el cuarteto, no entienden que un grupo sanjuanino tenga esta pasión por su música", concluyó el productor y baterista del grupo que ya tiene otras fechas en La Docta, como la del emblemático Margarita Disco, el sábado próximo.