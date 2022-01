"Si puedes soñarlo, puedes lograrlo!!! Omega por primera vez en la historia de San Juan pisa uno de los escenarios más importantes del cuarteto Gracias San Juan. Gracias Córdoba... Gracias País! Los esperamos este 31 de Enero en el Festival más popular de Córdoba!!!!". Con este posteo en sus redes sociales, el grupo local de cuarteto Omega anunciaba lo que ya viven como un antes y un después en su carrera: su actuación en la primera edición del Cosquín Cuarteto, que tendrá lugar el 31 de enero y 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina (al término del Festival Nacional de Folclore, que está programado entre el 22 y el 30 de enero de 2022), organizado por la municipalidad de Cosquín y Día y Noche Producciones.

"Nos sorprendió mucho, es algo que no esperábamos. Sí lo pensamos, sí lo soñamos, sí trabajamos para que esto pasara, pero veíamos todavía un poco lejos la posibilidad de estar en un festival tan grande como este", comentó a DIARIO DE CUYO Hugo Flores, cantante del grupo que ha trascendido las fronteras de la provincia. "En diciembre, luego de que se lanzó el festival, nos llegó un rumor de que podíamos estar, que lo estaban analizando; pero como después no se dijo más nada, perdimos un poco las esperanzas. Y la semana pasada nos llamó la productora para avisarnos que sí, así que nos puso doblemente felices, una por estar y otra por el logro de que por primera vez una banda del interior pueda estar en un escenario así", agregó.

Aunque todavía no tienen el horario en el que actuará, sí se sabe con quiénes compartirán escenario los sanjuaninos: Dale Q"va, La Konga, Q"Locura, Magui Olave, Chipote, Monada, Tyago Griffo y Facu Gutiérrez. La noche posterior será entonces el turno de Ulises Bueno, Damián Córdoba, El loco Amato, Jean Carlos y El Rey Pelusa, entre otros.

Sin postulaciones ni nada semejante para estar en la grilla, los muchachos están convencidos de que mucho tuvo que ver la movida que vienen generando ya hace tiempo dentro y fuera de San Juan; y especialmente en las redes sociales donde tienen miles de seguidores, varios de los cuales los acompañarán a esta instancia tan importante para ellos. De hecho, ya llenaron un colectivo con fans que les harán el aguante y van por el segundo. "Entrás por convocatoria. Hay bandas de cuarteto en el país, pero no era fácil entrar a la movida del cuarteto. Ahora con la tecnología, si la gente te escucha, si sonás y funcionás, no hay forma de que nadie te pueda bajar. Antes podían censurarte en radios, en la tele o no te dejaban tocar en los boliches, pero ahora la gente abre un celular y te elige. Antes tenías que vivir en Córdoba o Buenos Aires, sonar en las radios y en la tele, pero hoy con la tecnología, si tenés una banda en cualquier rincón del planeta te podés hacer ver y escuchar. Ha cambiado todo muchísimo, eso hizo que se vayan perdiendo los monopolios y se terminara eso de que si no estabas con tal productor, no llegabas; y se ha empezado a notar más desde la pandemia", analizó Hugo. "En ese sentido, ahora es más fácil que antes hacerte escuchar y ver. Pero después a la gente que te escucha y te ve le tiene que gustar lo que hacés, es un proceso", agregó el cantante, que junto a sus compañeros ya tienen puestas todas las fichas en el 31 de enero.

"Estamos muy felices, la verdad es que es una recompensa a tantos años de trabajo", sostuvo Hugo, que adelantó que si bien aún no les dicen cuánto tiempo tendrá cada banda sobre el Atahualpa Yupanqui, irán con "algunas cosas nuevas" y también con un vestuario especialmente preparado para la ocasión. "Sin dudas será un show distinto", dijo Flores, que tiene una sola palabra para definir cómo transita estos días de cara a ese momento: ansiedad.

"Ansioso al 100% de que llegue ese día. Ninguno de los muchachos está nervioso ni preocupado, porque vamos a ir a hacer lo que hacemos todos los fines de semana, vamos a ir a mostrar lo que venimos tocando hace muchos años más todo lo nuevo, así que nervios no, pero una ansiedad tremenda de vivir ese momento", expresó el "frontman" para quien Cosquín Cuarteto será otra bisagra.

"Así como cuando Nico, de Q"Locura, me invitó a Villa María fue un antes y un después en el país para Omega, esto seguro que también lo será, porque ya se está notando y todavía faltan tres semanas. Después de ese escenario seguro nacerán cosas nuevas para Omega", vaticinó.





