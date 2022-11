FOTOS MARIANO ARIAS

Con la difícil misión de poner la famosa ópera Aída, de Verdi, con más de 120 chicos de primera y secundaria, la Escuela Dante Alighieri de San Juan se enfrenta a un verdadero desafío. A su vez, la institución se acopló al programa La Ópera a la Escuela de las cátedras de canto y repertorio vocal del Departamento de Música de la UNSJ. En total, entre adultos y niños, serán cerca de 200 personas las que se presentarán mañana en el Teatro Sarmiento, a las 21, con la colaboración de músicos y cantantes invitados.



En 2021, el proyecto cultural La Dante... All"Ópera fue enviado a Roma. "Participamos y ganamos el concurso educativo que se realiza con establecimiento del país y del mundo que pertenecen a la Dante. Es por esto que filmaremos todo para enviarlo a Italia y fue declarada de Interés Cultural y Educativo por la Cámara de Diputados de la Provincia", anunció Noelia Torres, a cargo de la dirección general junto a César Sánchez como responsable artístico.

Invitados.Tito Oliva en el piano, el coro de los más pequeños y los integrantes del profesorado en Educación Musical de la UNSJ, y Martín Rodrigo interpretando al rey, al frente de los coreutas.



Unos 100 alumnos y alumnas, de 8 a 16 años, recrearán una inédita adaptación en italiano antiguo de la historia de la princesa etíope que es capturada y llevada como esclava a Egipto donde el comandante Radamés se divide entre su amor por ella y la lealtad al Faraón; en tanto que es objeto de deseo de Amneris, la hija del Faraón.

Y, para involucrar a una mayor cantidad de estudiantes, se decidió que los papeles de Radamés, Aída y su padre Amonasro; Ramfis, el Faraón, Amneris y su padre, fueran interpretados por más de un solista y varios niños, recalcando que "los chicos no cantarán sino que lo harán desde lo teatral, lo que se hará con cambios escenográficos, de libreto e iluminación", explicó la también graduada en las carrera de Enseñanza Media y Superior en Letras y de Teatro, docente en ambos niveles de la conocida institución.

Por su parte, César Sánchez probó a los 700 estudiantes del colegio para armar un coro infantil de 60 niños y otro de estudiantes del secundario con 20 adolescentes.



"Hace muchos años que la escuela no tenía coros y, a partir de ahora, continuará de manera permanente", explicó Sánchez agregando que todos estarán acompañados por los integrantes del profesorado en Educación Musical de la UNSJ donde él es titular de las Cátedras de Canto al igual que en la Tecnicatura Superior y la carrera de Intérprete Musical.



Para acotar el trabajo, el profesor reemplazó el coro del pueblo, de los esclavos etíopes, de ministros y capitanes, y de sacerdotisas y sacerdotes que presenta la creación original, por un sólo grupo que representará al pueblo, ya que sólo tenían 2 meses para ensayar, con la música a cargo de los pianistas Luz Ramírez, Lucía Costanza y Tito Oliva, los solistas Susana Téllez, Milagros García Nacif, Martín Rodrigo y los tenores Guido Cuñarro y Ricardo Elizondo, exdirector de la Ópera de San Juan que entregará en préstamo las túnicas para las togas.

Haciendo uso de subtítulos en castellano y con una sorpresa al final de los 4 actos, Aída será abordada de manera integral, con danza, música, canto y teatro. En tanto que, los "profes" de artes visuales y plásticas se encargaron de reconstruir la época para elaborar cuatro columnas de 4 metros de altura y todo lo que es parte de la escenografía, el maquillaje y el diseño de vestuario que fue confeccionado por los padres.



Con grandes expectativas, tanto Torres como Sánchez y hasta los mismos protagonistas confesaron sus anhelos de que esta no sea la única función, entusiasmados por materializar esta faraónica propuesta que para los chicos también formalizará su debut en escena con "muchas ansias y nervios".

Juan Martín Balaguer

"Yo tengo 11 años y hago al rey de Egipto. Me gustó mucho el papel. Es mi primera vez en una ópera. Estoy nervioso, tengo mucho miedo de tartamudear cuando esté diciendo mi parte en la función"

Juan Ignacio Martínez

"Tengo 12 años. Soy Radamés. Este personaje me gustó porque es el principal. Estoy muy ansioso. Me da un poco de vergüenza actuar frente al público, también es mi primera vez"

Néstor Cabral

"Tengo 11 años. Yo hacía al sacerdote pero después elegí a Radamés. Mi amigo era el que hacía este papel, pero no pudo estudiar toda la letra. Entonces me propuse yo. Me gusta porque es romántico".

Guillermina Segovia

"Tengo 12 años. Soy Aída. Me propuse porque me encantó el papel. Me gustó que sea princesa y esclava, a la vez. Mis papás y mis abuelos y toda mi familia irán. ¡Tengo ganas de que sea ya la obra!".

Maitena Caño

"Tengo 11 años. Yo hago Amneris. La verdad que me gustó el conflicto. Uno siempre quiere ser buena pero también está bueno ver qué pasa cuando una es mala. Claro que estoy ansiosa, muy ansiosa".